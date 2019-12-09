Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak, fotoğraf seçti.

Muhittin Böcek, AA Antalya Bölge Müdürü Mustafa Yıldırım'dan, oylamaya sunulan AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Belediye Başkanı Böcek, "haber" kategorisinde Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan ve Akdeniz'de göreve başlayan Yavuz gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini anlatan Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.

Yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan kar yağışı ve tipinin ardından Iğdır'ın büyük bölümünün beyaza bürünmesini anlatan "Beyaz yürüyüş" başlıklı fotoğrafını seçen Böcek, spor kategorisinde de Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" fotoğrafını tercih etti.

Muhittin Böcek, geleneksel hale gelen AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasının devamını dileyerek, "Yarışmada fotoğrafı bulunan kardeşlerimizi tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Biz de oyumuzu kullandık. Hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Çanakkale Boğazı, Muhittin Böcek, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 03:25 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adalet Bakanlığı Sözcülüğüne Ertuğrul Çekin getirildi
500 bin kamu işçisinin ikramiyesi 13 Aralık'ta ödenecek Samsun'da otomobil tırın altına girdi: 1 ölü Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya ile yapılan mutabakat Yunanistan'ın elini kolunu bağladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2019 22:19:20. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]