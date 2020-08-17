Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı-ARŞİV - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı-ARŞİV

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandıANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüse yakalandı ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Böcek, hastanede izolasyona alındı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Muhittin Böcek, koronavirüs testi sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Muhittin Böcek, durumunun iyi, moralinin de yüksek olduğunu söyledi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Böcek şu ifadeye yer verdi: "Şu an durumum iyi, moralim yüksek. Hastanede kontrol amaçlı izole durumdayım. Lütfen maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyun. En kısa sürede görüşmek dileğiyle." ARŞİV GÖRÜNTÜYLE Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA)

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 09:54

Kaynak: DHA

Son Dakika

Quique Setien ile yollarını ayıran Barcelona, Ronald Koeman'ı teknik direktörlüğe getirdi

30 büyükşehirdeki en başarılı ilçe belediye başkanları anketi! İstanbul'dan bir isim var

Şeyma Subaşı, evini polis bastığı yönündeki iddiaları yalanladı

Hamile eşini karnına tekme atarak döven Suriyeli koca, kendini böyle savundu: Bana bağırdı

Kızına sade bir doğum günü yapan Seda Bakan, doğallığıyla takipçilerinden tam not aldı

Trafik kazası geçiren futbolcu Melih Vardar hayatını kaybetti

Salda Gölü'nden kil alanlara 392 lira ceza uygulanıyor

Eski gelin adayı Hanife Gürdal'ın kız kardeşi Hamide Gürdal, pozlarıyla sosyal medyada gündem oldu

Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine saldırı

Serenay Sarıkaya ile Cem Yılmaz'ın yaş farkı sosyal medyada tiye alındı

Dünya üzerindeki en yüksek sıcaklık ABD'de kayıtlara geçti: 54,4 derece

Sivas'ta yaşayan emekli vatandaş, 100 bin lira vermelerine rağmen satmadığı 1974 model minibüse gözü gibi bakıyor

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Igor Tudor, Andrea Pirlo'nun yardımcısı oluyor

Bursa'da bir vatandaş, başkasının bahçesinden topladığı şeftalinin parasını ağacın yanına bıraktı

Bodrum'a demirleyen mega yat Scheherazade'ye 3 milyon TL'lik yakıt ve gıda ikmali yapıldı