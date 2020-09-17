Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten haber var - Son Dakika

Yoğun bakımda Covid-19 tedavisi devam eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in, son PCR testinin negatif çıktığı bildirildi. Böcek, 17 Ağustos'ta Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurmuştu.

Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkan Muhittin Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisinin devam ettiğine dikkat çekilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu bildirildi.

17 Ağustos'ta sosyal medya hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayan Böcek'in hastanede takibine başlanmış, durumu ağırlaşınca 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

(İHA)