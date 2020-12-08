Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı

08.12.2020 16:53

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden 5 gün önce taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla tedavi gördüğü hastaneden 5 gün önce taburu edilen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı.

Böcek, sosyal medya hesabından makamında otururken fotoğrafını paylaştı.

Paylaşımında görevinin başında olduğunu belirten Böcek, "Antalya'm ve Antalyalılar için hizmet görevime Başkanvekili Mehmet Hacıarifoğlu ve Genel Sekreter Cansel Tuncer'i kabul ederek başladım. Tüm hemşehrilerime selamlarımı iletiyorum." ifadelerini yer verdi.

3 Aralık'ta taburcu edilmişti

Muhittin Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Böcek, takibinin yapıldığı hastanede sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmış, 24 Eylül'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti.

Akciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle solunum kaslarında sorun oluşan Böcek'e, daha iyi nefes alabilmesi için trakeostomi (nefes borusuna delik açılması) uygulanmıştı.

Böcek, sağlık durumunun iyiye gitmesi üzerine 9 Kasım'da yoğun bakım ünitesinden normal servise alınmış ve 3 Aralık'ta da taburcu edilmişti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı

Muhittin Böcek, Sekreter, Antalya, Medya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevine başladı - Son Dakika


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