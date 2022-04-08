Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'yı ortak akılla yönettiklerini söyledi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda görevdeki üç yılını değerlendiren Böcek, Antalyalılara en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Muhittin Böcek, planlı, kurallı ve kimlikli bir Antalya inşa etmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Bugüne kadar turizmle ve tarımla yüksek katma değer üreten, eğitimden kültüre, spordan sanata, çevre dostu, mutlu ve kaliteli bir yaşamın olduğu, geleceğin Antalya'sı için çalıştık. Tüm bu hizmetleri hayata geçirirken enerjimizi, gücümüzü sizlerden aldık. Antalya'yı, Antalyalılarla birlikte ortak akılla yönettik." diye konuştu.

Çeşitli projelerle kente katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Böcek, "Siyasi hayatım boyunca, çalışma arkadaşlarımla birlikte bu şehre olan sevdamızdan güç alarak her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başardık. Bizlere tanınan 5 yıllık yetkinin ilk 3 yılını geride bırakırken, bu şehre katkı sağlayan herkesin yanında, engel çıkaranın da karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Tüm projelerimizi tamamlayacağız"

Muhittin Böcek, görev süresini aynı azim ve kararlıkla sürdüreceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzde daha iki yıl var. Kalan zamanımızda tüm projelerimizi sırasıyla tamamlayacağız. Sosyal yardımları artırıp, kamu yararına öncelik verecek, iş ve AŞ üretip paylaşacağız. Bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz. 5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan, sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil, en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Antalya'ya daha da fazlası yakışır."

Böcek'in konuşmasının ardından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projelere ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya ve sonrasında düzenlenen iftara, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu partilerin il ve ilçe başkanlarının yanı sıra belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri de katıldı.