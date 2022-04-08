Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yılını değerlendirdi Açıklaması

08.04.2022 22:33
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yılını değerlendirdi Açıklaması

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'yı ortak akılla yönettiklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya'yı ortak akılla yönettiklerini söyledi.

Konyaaltı ilçesindeki bir otelde düzenlenen toplantıda görevdeki üç yılını değerlendiren Böcek, Antalyalılara en iyi hizmeti verebilmek için çalıştıklarını belirtti.

Muhittin Böcek, planlı, kurallı ve kimlikli bir Antalya inşa etmeyi amaçladıklarını anlatarak, "Bugüne kadar turizmle ve tarımla yüksek katma değer üreten, eğitimden kültüre, spordan sanata, çevre dostu, mutlu ve kaliteli bir yaşamın olduğu, geleceğin Antalya'sı için çalıştık. Tüm bu hizmetleri hayata geçirirken enerjimizi, gücümüzü sizlerden aldık. Antalya'yı, Antalyalılarla birlikte ortak akılla yönettik." diye konuştu.

Çeşitli projelerle kente katkı sağlamaya çalıştıklarını dile getiren Böcek, "Siyasi hayatım boyunca, çalışma arkadaşlarımla birlikte bu şehre olan sevdamızdan güç alarak her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi başardık. Bizlere tanınan 5 yıllık yetkinin ilk 3 yılını geride bırakırken, bu şehre katkı sağlayan herkesin yanında, engel çıkaranın da karşısında olduk ve olmaya da devam edeceğiz." dedi.

"Tüm projelerimizi tamamlayacağız"

Muhittin Böcek, görev süresini aynı azim ve kararlıkla sürdüreceğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Önümüzde daha iki yıl var. Kalan zamanımızda tüm projelerimizi sırasıyla tamamlayacağız. Sosyal yardımları artırıp, kamu yararına öncelik verecek, iş ve AŞ üretip paylaşacağız. Bu şehri birlikte yönetmeye devam edeceğiz. 5 yıllık görev süremiz tamamlanmadan, sadece sözünü verdiğimiz 77 projeyi değil, en az 142 önemli projeyi bitirmiş olacağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Çünkü Antalya'ya daha da fazlası yakışır."

Böcek'in konuşmasının ardından yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projelere ilişkin sunum gerçekleştirildi.

Toplantıya ve sonrasında düzenlenen iftara, CHP ve İYİ Parti milletvekilleri, bu partilerin il ve ilçe başkanlarının yanı sıra belediye başkanları ile belediye meclis üyeleri de katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yılını değerlendirdi Açıklaması

YORUMLAR
500
AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da kutlama mesajları yayımlandı AA'nın 102'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Antalya'da kutlama mesajları yayımlandı SAHİLİN TADINI TURİSTLER ÇIKARDI SAHİLİN TADINI TURİSTLER ÇIKARDI

Muhittin Böcek, Konyaaltı, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika
22:58 Abdurrahim Albayrak'tan "şikayet" iddialarına sert yanıt!
22:49 Annesi tarafından sokağa bırakılmıştı! Nisa bebeğin sağlık durumuyla ilgili gelişme yaşandı: İlk kez tepki veriyor
22:47 ABD Kongresinden Biden'a 'Bayraktar TB2' çağrısı: Ukrayna'ya İHA verilsin
22:39 Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
22:09 Süper Lig ekibinin evli başkanı bir kadınla yakalanınca eli ayağına dolandı!
21:45 CNN International, Türk SİHA'ları için Selçuk Bayraktar'la röportaj yaptı!
21:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarda 7 üniversite öğrencisiyle yemek yedi
21:03 Galatasaray'da başkanlık seçimi iptal oldu mu? Resmi açıklama geldi
20:39 Mevlüt Çavuşoğlu, NATO ziyaretinde ilgi odağı oldu!
20:31 Kulüpler Birliği Spor Yasası'na sert tepki gösterdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2022 23:08:42. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, üç yılını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement