Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti

15.04.2022 17:10
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik ilçesinde STK temsilcileri, mahalle muhtarları ve belediye meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Böcek, ilk olarak Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan'ı makamında ziyaret etti. Aputkan burada Böcek'e Serik Belediyespor forması ve atkısı hediye etti.

Daha sonra Serik Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Böcek, geleneksel ilçe buluşmaları kapsamında Serik'i ziyaret ettiğini belirtti.

Sorunları dinleyerek çözüm aradıklarını kaydeden Böcek, "Görevde üç yılımızı tamamladık. Planlı ve programlı şekilde 918 mahalle muhtarımız, 19 belediye başkanımızla hizmet etmeye devam ediyoruz." ifadesinde bulundu.

Toplantıya CHP Antalya İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Serik İlçe Başkanı Yusuf Dinç, İYİ Parti Serik İlçe Başkanı Kadir Bodur da katıldı.

YORUMLAR
500
Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Antalya'da uyuşturucu operasyonunda bir zanlı tutuklandı Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı Antalya'da motosiklet hırsızlığı şüphelisi gözaltına alındı

Sivil Toplum Kuruluşları, Muhittin Böcek, Hisarcık, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
17:06 Ramazan ayında içki masasını paylaşıp "Bir iftar yemeği de böyle bitti" dedi, partili istifa etti
17:02 MHK'nin Trabzonspor-Karagümrük maçına akılalmaz atama yapması tartışılıyor
16:41 Son Dakika! TEM'de zincirleme kaza: 9 araç birbirine girdi, 6 yaralı var
16:25 Asgari ücret, açlık sınırının altında kaldı! Açlık sınırı 4 bin 453 TL olarak açıklandı
16:25 Ferdi Tayfur'a "istinat duvarı" cezası! Yaklaşık 25 bin lira ödeme yapacak
16:21 Kenya Devlet Başkanının aracını çalan tamirciye ölüm cezası verildi
16:21 Canlı yayında ortalık birbirine girdi! 60 gündür aranan Hülya, yerinden fırlayıp başka bir kadına saldırdı
16:17 Yabancıların Türkiye'den son 9 yılda aldığı konut sayısı dikkat çekti!
16:16 Ünlü yorumcu açıkladı! Ali Koç, taraftarın rüyasını süsleyen yıldızla transfer için görüştü
16:05 Ramazanın ilk gününden beri 40 ürünün 29'u zamlandı: Rekor elma ve kabakta
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2022 17:19:23. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Serik'i ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement