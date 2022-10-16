Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız

16.10.2022 00:50

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bartın'ın Amasra ilçesinde yaşanan maden faciasında hayatını kaybeden maden işçilerinin çocuklarına eğitim bursu vereceklerini belirterek, "Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 41 maden işçisi, Türkiye'yi hüzne boğdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, maden işçilerinin ailelerine toplamda 1 milyon 350 bin TL yardım yapılacağını açıklarken, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden de sevindiren bir haber geldi.

EĞİTİM BURSU VERECEKLER

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hayatını kaybedenlerin çocuklarına eğitim bursu vereceklerini söyledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, şehit madencilerin çocuklarına burs verecek

"KARDEŞLERİMİZİN ÇOCUKLARI BİZLERE EMANET"

Böcek, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Bartın'da hayatını kaybeden 41 emekçi kardeşimizin çocukları bize emanet. Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız. Milletimizin başı sağ olsun" dedi.

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız - Son Dakika


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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız - Son Dakika
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