Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kırcami'de yeni imar planları kabul edildi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kırcami İmar Planı'nı görüşmek üzere gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda 1/25 ve 1/5 binlik imar planları oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen meclis toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında gerçekleşti.

Belediye Meclisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Antalya'nın 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nı onaylamasının ardından Kırcami İmar Planında yapılan düzenlemelere ilişkin bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Böcek, Antalya'da tarihi bir an olarak değerlendirdiği meclis toplantısına katılım sağlayan tüm meclis temsilcileri, üyeleri ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Böcek, süreç içerisinde mecliste birlik ve beraberliğin sağlanmasından dolayı memnuniyetini belirterek, "Kırcami'de ortaya koyduğumuz plan siyaset üstü bir çalışmanın sonucudur. Bu tarihi karar burada bulunan başkanlarımıza, temsilcilerimize ve bize nasip oldu. Konu ile ilgili bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda istenen düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bu anlamda herkes üzerine düşeni yaptı.1/100 binlik plan Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm Antalya'mızı ilgilendiren bir plandı. Büyükşehir belediyesi olarak ilçelerimiz arasında ayırım yapmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Böcek'in konuşmalarının ardından 1/ 5 binlik ve 1/25 binlik imar planları meclis onayına sunuldu.

Mecliste, 1/5 bin ve 1/25 bin ölçekli nazim imar planları komisyondan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından mecliste bulunan parti sözcüleri de karara ilişkin emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini bildirdiler.

- "Muratpaşa Belediyesi olağanüstü toplantı yapacak"

Kararın ardından konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, Antalya'nın ulaşım sorununda büyük etkisi olan ve emel şehircilik sorunlarından birini teşkil eden Kırcami imar planının 5 binlik ve 25 binlik aşamasının hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uysal, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin de parselasyon ve binlik imar planı çalışmaları için 21 Şubat'ta olağanüstü toplanacağını kaydetti.