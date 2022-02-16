Üye Girişi
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kırcami'de yeni imar planları kabul edildi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kırcami'de yeni imar planları kabul edildi

16.02.2022 17:46
Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kırcami'de yeni imar planları kabul edildi

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kırcami İmar Planı'nı görüşmek üzere gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda 1/25 ve 1/5 binlik imar planları oy birliği ile kabul edildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Kırcami İmar Planı'nı görüşmek üzere gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda 1/25 ve 1/5 binlik imar planları oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesinde düzenlenen meclis toplantısı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek Başkanlığında gerçekleşti.

Belediye Meclisi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Antalya'nın 1/100 binlik Çevre Düzeni Planı'nı onaylamasının ardından Kırcami İmar Planında yapılan düzenlemelere ilişkin bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Böcek, Antalya'da tarihi bir an olarak değerlendirdiği meclis toplantısına katılım sağlayan tüm meclis temsilcileri, üyeleri ve basın mensuplarına teşekkür etti.

Böcek, süreç içerisinde mecliste birlik ve beraberliğin sağlanmasından dolayı memnuniyetini belirterek, "Kırcami'de ortaya koyduğumuz plan siyaset üstü bir çalışmanın sonucudur. Bu tarihi karar burada bulunan başkanlarımıza, temsilcilerimize ve bize nasip oldu. Konu ile ilgili bakanlığımızla yaptığımız görüşmeler sonucunda istenen düzenlemeleri gerçekleştirdik. Bu anlamda herkes üzerine düşeni yaptı.1/100 binlik plan Gazipaşa'dan Kaş'a kadar tüm Antalya'mızı ilgilendiren bir plandı. Büyükşehir belediyesi olarak ilçelerimiz arasında ayırım yapmadan çalışmalarımıza devam edeceğiz." diye konuştu.

Böcek'in konuşmalarının ardından 1/ 5 binlik ve 1/25 binlik imar planları meclis onayına sunuldu.

Mecliste, 1/5 bin ve 1/25 bin ölçekli nazim imar planları komisyondan geldiği şekilde oy birliği ile kabul edildi.

Oylamanın ardından mecliste bulunan parti sözcüleri de karara ilişkin emeği geçen herkese teşekkür ettiklerini bildirdiler.

- "Muratpaşa Belediyesi olağanüstü toplantı yapacak"

Kararın ardından konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ise, Antalya'nın ulaşım sorununda büyük etkisi olan ve emel şehircilik sorunlarından birini teşkil eden Kırcami imar planının 5 binlik ve 25 binlik aşamasının hayırlı olmasını dileyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti.

Uysal, Muratpaşa Belediye Meclisi'nin de parselasyon ve binlik imar planı çalışmaları için 21 Şubat'ta olağanüstü toplanacağını kaydetti.

YORUMLAR
500

Büyükşehir Belediyesi, Muratpaşa, Antalya, imar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kırcami'de yeni imar planları kabul edildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
17:45 Kurtlar Vadisi dizisi 19 yıl sonra sosyal medyada gündem oldu! HD olarak yeniden yayınlanınca trendlere girdi
17:39 Destici'den Seçim Yasası çıkışı: Ben yüzde 7 maddesine oy vermem
17:35 Boğazı kesilerek katledilen Sıla'yla ilgili yeni ayrıntılar! Cani, daha önce kaçırıp ölümle tehdit etmiş
17:34 Türk definecinin kazı planı filmleri aratmadı! Ev kiralayıp alttan alttan 6 ay toprağı kazmış
17:32 Ayşenur Arslan'ın tepki çeken sözlerinin faturası Halk TV'ye kesildi! Ceza üstüne ceza yağdı
17:31 117 koyunu gözü önünde telef olan çiftçi, çaresizlik içerisinde ağladı!
17:30 Ezeli rakipler karşı karşıya geldi! Anderson Talisca, Süper Lig'e dönüyor
16:50 Dünyaca ünlü hoca Bielsa ile ilk görüşme gerçekleşti!
16:37 Gündemin zirvesindeki Murat Sancak yayına katıldı, sosyal medya ayağa kalktı!
16:35 Savaş çıkacak mı? Ukraynalı gençler, siper kazarak Putin'i durduracaklarını sanıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2022 17:54:53. #1.11#
SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Kırcami'de yeni imar planları kabul edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement