Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak

35 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesi dolayısıyla mayıs veya haziran ayı meclis toplantısını Likya Uygarlığının başkenti olarak kabul edilen antik kentteki tarihi meclis binasında yapılacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020'yi "Patara yılı" ilan etmesi dolayısıyla mayıs veya haziran ayı meclis toplantısını Likya Uygarlığının başkenti olarak kabul edilen antik kentteki tarihi meclis binasında yapılacağını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Mart Ayı Olağan Toplantısı, Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerler için saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Burada "Mehmetçik" için yapılan duanın ardından gündem maddelerine geçildi. Partilerin grup sözcüleri gündeme ilişkin konuşma yaptı.

Toplantıda, Patara Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık'a, tarihi antik kente sağladığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi verildi.

İlk demokratik meclis

Toplantıda söz verilen Işık, Patara'daki Likya Birliği'ne ait restorasyonu tamamlanan meclis binasının yasama, yürütme ve yargı açısından önemini anlattı. Işık, Fransız düşünür Montesquieu'nun Patara'daki uygulamayı "Tarihteki en iyi demokrasi örneği" olarak gösterdiğine işaret etti.

Montesquieu'nun Patara'dan övgüyle bahsettiğini belirten Işık, "2020 yılı TBMM'nin 100. kuruluş yıl dönümüne denk geliyor. Büyük meclisimiz umarım orada bir toplantısını gerçekleştirir, bundan onur duyarım. Likya birliğinin başkentini kazıyoruz. Plaketi de tüm ekip adına alıyorum." diye konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de, 2020'nin Patara yılı ilan edilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Böcek, "mayıs veya haziran ayı büyükşehir belediye meclis toplantımız Patara'da yapılacak" dedi.

Mecliste işten çıkarma tartışması

Bu arada, Antalya Sanat Eğitim Merkezi (ASMEK) Şube Müdürü iken sözleşmesi fesih edilen 38 yaşındaki Alev Aslangiray'ın cuma günü geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmesi, mecliste tartışma konusu oldu.

AK Parti Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi grup sözcüsü Ali Çetin, Alev Aslangiray'ın ASMEK müdürü iken 31 Mart yerel seçimlerinin ardından görev yerinin değiştiğini, daha sonrasında ise sözleşmesinin fesih edildiğini hatırlattı.

Aslangiray'ın kalp krizi neticesi ölümünün kendilerini derinden üzdüğünü dile getiren Çetin, "Ailesine ve sevenlerine sabırlar dilerim. Artık sürgünlerin son bulmasını tekrar dile getiriyoruz." diye konuştu.

Bunun üzerine konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, 26 yıllık siyasi hayatında hiç şov yapmadığını belirterek, "Sürgünlere son verilsin" eleştirilerine tepki gösterdi.

Muhittin Böcek, Antalya, Likya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 05:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Meteoroloji, 4 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı Koronavirüsün vurduğu İtalya'dan yürek parçalayan görüntüler: Kız kardeşim yatakta ölü olarak yatıyor Merkel ve Miçotakis'e sığınmacı protestosu: Avrupa öldürme-Sınırları aç

Son Dakika Haberleri
18:22 Büyükelçi eşleri TBMM'de bir araya geldi
18:22 Lise öğrencileri projelerle yarışıyor
18:22 Kırıkkale'deki silahlı kavgada ölenlerden ikisinin cenazeleri toprağa verildi
18:20 KARABÜK Müslüman oldu, duygulanarak ağladı
18:20 ANKARA Fetö evlerine operasyon, 58 gözaltı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 18:23:31. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi Patara'da toplanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]