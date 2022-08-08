Böcek, geçtiğimiz günlerde cemevlerine yönelik yapılan saldırıları da kınadığını ifade etti.

Anlamlı bir günde meclis toplantısı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Böcek, "Bu özel günün dostluğa, kardeşliğe vesile olmasını, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.