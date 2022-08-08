Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

08.08.2022 20:15
Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasında düzenlenen Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlık ettiği meclis toplantısında 186 gündem maddesi görüşüldü.

Böcek, buradaki konuşmasında, Aşure Günü ve muharrem ayının hayırlara vesile olmasını diledi.

Anlamlı bir günde meclis toplantısı gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirten Böcek, "Bu özel günün dostluğa, kardeşliğe vesile olmasını, bolluk ve bereket getirmesini diliyorum." dedi.

Böcek, geçtiğimiz günlerde cemevlerine yönelik yapılan saldırıları da kınadığını ifade etti.

Meclis toplantısının ardından olağanüstü ASAT Genel Kurul'u toplandı. Genel kurulda 3 gündem maddesi oy birliği ile kabul edildi.

Büyükşehir Belediyesi devam meclisi ve ASAT Genel Kurul'una 12 Ağustos'ta devam edilmesine karar verildi.

Meclis üyesi fenalaştı

Genel Kurul sona erdiği sırada Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Büyükşehir Meclis Üyesi Ercan Uğur rahatsızlandı.

Rahatsızlanan Uğur'a ilk müdahaleyi belediyede bulunan sağlık ekipleri yaptı. Müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan Uğur'un durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya Büyükşehir Belediyesi ağustos ayı olağan meclis toplantısı yapıldı - Son Dakika
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