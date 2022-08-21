İstilacı türü avlamak için önce yarıştılar sonra yediler - Son Dakika
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İstilacı türü avlamak için önce yarıştılar sonra yediler

21.08.2022 13:46
İstilacı türü avlamak için önce yarıştılar sonra yediler

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'deki istilacı türler arasında yer alan aslan balığı ile mücadeleye dikkat çekmek adına 'Aslan Balığı Avcılığı Yarışması' düzenledi.

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz'deki istilacı türler arasında yer alan aslan balığı ile mücadeleye dikkat çekmek adına 'Aslan Balığı Avcılığı Yarışması' düzenledi. Yarışma sonunda yakalanan balıklar temizlenip, pişirilerek ikram edildi.

Kızıldeniz'de ortaya çıkan, Süveyş Kanalı'nın açılmasıyla Akdeniz'e ulaşan aslan balıklarının popülasyonu, denizlerdeki ısınmanın da etkisiyle son yıllarda arttı. İstilacı türler arasında yer alan aslan balıkları, Akdeniz'deki türleri ve deniz ekosistemine zarar vermeye başlayınca türle mücadele de arttı. Bu kapsamda aslan balığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki EKDAĞ tarafından Düden Park'ta işletilen restoranın menüsüne dahil edildi. Zehirli dikenleri ve yüzgeçleri temizlenen balık, pişirilip müşterilere servis ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü tarafından mücadele kapsamında, Konyaaltı Sahili'nde 'Aslan Balığı Avcılık Yarışması' düzenledi. Sabah erken saatlerde başlayan yarışmaya; tekne kaptanı, kovacı ve avcıdan oluşan 3'er kişilik 7 takımdan oluşan 21 kişi katıldı. Denize açılan ve yaklaşık 4 saat boyunca avlanan takımlar, toplamı 15 kilo 370 gram olan 71 aslan balığı avladı. Yakaladıkları aslan balıkları ile karaya çıkan takımların ellerindeki kovalarda bulunan balıklar, jüri üyeleri tarafından tek tek sayıldı ve tartıldı.İLK 3'E GİRENLERE KUPA VE MADALYASonuçlara göre 1 kilo 370 gram ile en ağır aslan balığını Mevlüt Şahin, Şahin Akman ve Berk Akman'ın oluşturduğu ekip yakaladı. Aynı ekip 60 aslan balığı avlayarak her iki kulvarda da 1'incilik kupasını kazandı. Etkinliğin ardından ilk 3'e giren ekiplere kupa ve madalyaları verildi.Etkinliği aslan balığına dikkat çekmek ve tüketilebileceğini göstermek adına düzenlediklerini söyleyen Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, "Bu konuda halkı ve kamuoyunu bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Bu türü baskılamak ve artışını azaltmak için yapıyoruz bu etkinliği. Zehirli dikenleri temizlendiği zaman protein değeri yüksek ve çok lezzetli bir balık. Dünyanın birçok noktasında bu balık tüketiliyor. Geçen yıl itibarıyla EKDAĞ Sosyal Tesisleri'nde satışına başladık. Burada en önemli amacımız bu balığı sofralarımızda tüketebileceğimizi ortaya koymak. Eğer balığı tüketir hale getirirsek zaten en büyük mücadeleyi vermiş olacağız. Talep oluşacak ve avlanmaya başlanacak" dedi.

Yarışmayı kazanan takımdan Mevlüt Şahin, "Farkındalık yaratmak için düzenlenen bir yarışma. 60 aslan balığı avladık. Derinlerde ve kayalık alanda oluyor genelde. Geçen yıla göre sayısında yüzde 50 azalma var. Yarışma dışında da zaman zaman aslan balığı avlıyoruz" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Süveyş Kanalı, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstilacı türü avlamak için önce yarıştılar sonra yediler - Son Dakika

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