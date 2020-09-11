Antalya Büyükşehir Belediyesi: Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, koronavirüs tedavisinin ardından akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımda uyutulmaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından Başkan Böcek'in 24 saat içerisindeki durumunun stabil olarak devam ettiğini açıkladı.

Koronavirüs tedavisi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in akciğerlerindeki tahribat nedeniyle yoğun bakımdaki tedavisi uyutularak sürüyor. Başkan Böcek'in son durumu hakkında sosyal medya hesaplarından paylaşım yapan Büyükşehir Belediyesi, "Muhittin Böcek'in 07.09.2020 tarihinden itibaren yoğun bakımdaki takip ve tedavisi devam etmektedir. Son 24 saat içerinde de olumsuz giden herhangi bir süreç yaşanmamış olup, klinik seyri stabil olarak seyretmektedir" diyerek kamuoyuna duyuru yaptı.