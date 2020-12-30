Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'ten yeni yıl mesajı

30.12.2020 18:35
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'ten yeni yıl mesajı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Böcek, mesajında tüm insanlık olarak zor geçen bir yılı geride bıraktıklarını ve yeni yıla umutla "merhaba" demenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Salgın nedeniyle sağlık ve ekonomik sıkıntılar başta olmak üzere 2020 yılının herkes için zor bir yıl olduğunu kaydeden Böcek, "Bize çok şey öğretti. Dayanışmanın gücünü, sevginin mesafe tanımadığını, temizliğin ve tedbirlere uyarak yaşamanın önemini, gönüller bir olduğunda her zorluğu yenebileceğimizi, vefayı, dostluğu, sevdiklerimiz için endişe etmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, bedeli ağır olsa da 2020 yılında bir kez daha öğrendik." dedi.

Zorluk ve sıkıntıları dayanışma, duayla birlikte aşmaya çalıştıklarını vurgulayan Böcek, Büyükşehir Belediyesi olarak ihtiyacı olan vatandaşların yanında yer almaya, dertlerine derman olmaya gayret ettiklerini ifade etti.

"Bu hastalığı yaşayan, sizlerin dualarıyla iyileşen birisi olarak sağlığın en büyük hazinemiz olduğunu bir kez daha anladım" diyen Böcek, bu vesileyle Türk milletine ve insanlığa sağlık dolu bir yıl olmasını dilediğini ifade etti.

ATSO'nun mesajı

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin ise dünyanın ve Türkiye'nin 2020 yılında zor bir sınavdan geçtiğini vurguladı.

2020 yılı salgın, ekonomik daralma, sağlık endişesi ve doğal afetlerle karşı karşıya kaldıklarını belirten Çetin, "Yeni yıla da Kovid-19 aşılarının başarıya ulaşması umuduyla giriyoruz. En kötüyü geride bıraktığımıza inanıyorum. Birbirimize olan inancımızı ve güvenimizi koruyarak tüm zorlukları birlikte aşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Çetin, 2021 yılının başta sağlık olmak üzere herkese mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini diledi.

İl Emniyet Müdür Mehmet Murat Ulucan'ın mesajı

Ulucan, 2020 yılı başlarında tüm dünyayı etkisi altına almaya başlayan salgını risklerinin devam etmesi nedeniyle, ülkenin içinde bulunduğu hassas dönemde alınan tedbirlerin uygulanmasında Emniyet Teşkilatına büyük görev düştüğünü ifade etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması sürecinden 4 bin 330 personelin görevlendirildiğini belirten Ulucan, Antalyalıların kısıtlamalara uyucağı inancından olduğunu ve yeni yılın ülkeye sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini diledi.

Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Yeni Yıl, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Böcek'ten yeni yıl mesajı - Son Dakika


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