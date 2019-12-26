Antalya Büyükşehir Belediyesi'den kömür denetimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi'den kömür denetimi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'den kömür denetimi

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'den kömür denetimi, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kentin hava kalitesinin korunması ve kirliliğin önlenmesi amacıyla denetimlerini artırdı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü ekipleri, havanın soğumasıyla kömür kamyonları, satış yerleri, konut, sera, küçük işletmeler ve katı yakıt satıcılarına yönelik çalışma yaptı.

Aksu, Döşemealtı, Kepez, Konyaaltı ve Muratpaşa ilçelerinde bu yıl giriş yapan 534 kömür kamyonu denetime tabi tutularak, 16 bin 565 ton kömür denetimden geçirildi.

Kamyonlardan kömür numuneleri alınarak, Büyükşehir Belediyesi Hava Kirliliği Kontrol Merkezi Laboratuvarında analize tabi tutuldu. Kriterlere uymadığı belirlenen 667 ton kömür il dışına çıkarıldı.

İl Mahalli Çevre Kurulu kriterlerine uygun olmayan kömür sattığı ve kullandığı tespit edilen kişi ve kuruluşlara da toplam 55 bin 677 lira idari ceza uygulandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 03:14 Kaynak: AA
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