Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elektrikli Araç Filosunu Genişletti

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 25 elektrikli motosiklet, 30 e-scooter ve iki elektrikli otobüsü belediye filosuna kattıklarını açıkladı. Başkan Böcek, iki elektrikli otobüsün temsili anahtarını teslim alarak, tüm Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği destekli yürütülen 'Matchup Projesi' ile 25 elektrikli motosiklet, 30 e-scooter ve iki elektrikli otobüsü araç filosuna dahil etti. Antalya Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde yeni elektrikli araçların temsili anahtar teslim töreni yapıldı.

Törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, elektrikli otobüsler ile çevre dostu ulaşım için çok önemli bir adım attıklarını belirterek, "Ulaşımda karbon salınımının ve hava kirliliğinin azaltılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akıllı kavşak uygulamaları, raylı sistem ağının yaygınlaştırılması, elektrikli binek araçlar, elektrikli scooter, elektrikli motosikletler ve bugün de elektrikli otobüslerimizi araç filomuza ekledik" dedi.

'2050 yılı için sıfır karbon hedefi koyan örnek bir belediye' olduklarını belirten Böcek, sözlerini şöyle sürdürdü:

" Türk Standartları Enstitüsü'nden İklim Dostu Kuruluş Belgesini alan Türkiye'deki ilk belediye hatta ilk resmi kurum olduk. Güneş Enerji Santralleri, Biyokütle Enerji Santralleri, kapalı devre sulama sistemi gibi temiz enerji ve susuzluğa karşı birçok yatırımı iklim dostu bir Antalya için hayata geçirdik. Toplu taşımada sıfır emisyonlu elektrikli otobüs kullanımına başlayarak, hava kirliliğini azaltıyoruz. Tüm Antalya'mıza hayırlı olsun."

Elektrikli otobüsler ile bilgi veren Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ise belediye filosuna katılan elektrikli motosiklet ve otobüsler ile karbon salımını yıllık 200 ton azaltarak 481 ağacın yarattığı temiz havanın sağlandığını kaydetti. Elektrikli otobüslerin dizel otobüslerle kıyaslandığında tüketim maliyetinin üçte bir oranında az olduğuna dikkat çeken Atasoy, "Elektrik masrafımızı, binamız ve Ulaşım AŞ çatısına kurduğumuz depolamalı GES'lerimizden sağlayarak bu maliyeti sıfıra indirmeyi hedefliyoruz. Daha sağlıklı, temiz, iklim değişikliğine uyumlu bir Antalya için ulaşımda yeni bir çevreci dönüşüm hareketini başlatıyoruz" diye konuştu.

Başkan Muhittin Böcek, törenden sonra elektrikli otobüslere binerek, araçları inceledi. Firma yetkilisi Muzaffer Arpacıoğlu, Başkan Muhittin Böcek'e elektrikli otobüslerin temsili anahtarını vererek, Böcek'e otobüs maketi sundu.