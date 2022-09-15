59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Tanıtımı Yapıldı. Muhittin Böcek: "O Kara Bulutların Sanatın Işığıyla Dağılacağına İnandık"

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı katkısıyla 1-8 Ekim 2022 tarihleri arasında yapılacak 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin tanıtımı bugün yapıldı. Festivalin afişi, Onur Ödülü sahipleri, festivaldeki yenilikler ve festival programından ayrıntıların açıklandığı toplantıda konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Ancak, her şeye rağmen festivalimize ara vermedik. O kara bulutların sanatın ışığıyla dağılacağına inandık. Birliğimizi, beraberliğimizi, umudumuzu sanatın çatısı altında buluşarak pekiştirdik. ve bu yıl, bir kez daha, yine o çatı altında mutlulukla, sevinçle buluşacağız" dedi.

Bugün düzenlenen basın toplantısına, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, festivalin idari direktörü Cansel Tuncer, festival yönetmeni Ahmet Boyacıoğlu ve Antalya Film Forum'u temsilen oyuncu Damla Sönmez katıldı.

FESTİVALİN AFİŞ YÜZÜ VE ONUR ÖDÜLLERİ AÇIKLANDI

Konuşmasına 59. yılını kutlayan festivalin son iki yıldır felaketlerin gölgesi altında düzenlendiğini söyleyerek başlayan Muhittin Böcek, "Hepimiz için çok zorlu bir süreçti. Ancak, her şeye rağmen festivalimize ara vermedik. O kara bulutların sanatın ışığıyla dağılacağına inandık. Birliğimizi, beraberliğimizi, umudumuzu sanatın çatısı altında buluşarak pekiştirdik. ve bu yıl, bir kez daha, yine o çatı altında mutlulukla, sevinçle buluşacağız" dedi.

FİLİZ AKIN VE EDİZ HUN AFİŞ YÜZÜ

Festivale varlıklarıyla bir kez daha değer katacak tüm sanatçılara, sektör temsilcilerine ve sinema emekçilerine teşekkür ederek sözlerini sürdüren Böcek, "Bu yıl afişimizde yer alan ve afiş yüzümüz olan sinemamızın iki efsane ismi Filiz Akın ve Ediz Hun'a şükranlarımı sunuyor; onur ödüllerimizin sahipleri Perihan Savaş ve Erkan Can'a, Yaşam Boyu Başarı Ödülümüzü alacak olan Zerrin Tekindor'a sanatla geçen nice yıllar diliyorum" diye konuştu.

Muhittin Böcek, 2019 yılında özüne dönen festivalde pandemi nedeniyle ara verilmek zorunda kalınan, sanatçıların halkla buluştuğu, festivalin geleneksel kortejinin yeniden düzenleneceği müjdesini de verdi.

FESTİVAL AFİŞİNİ TANITTI

59'ncu Antalya Altın Portakal Film Festivali idari direktörü Cansel Tuncer, festival afişi ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Festival öze dönüş yolculuğunda sinemamızın usta isimlerine vefa borcunu unutmuyor. Görsel kimliğimiz bu yıl, Yeşilçam'da izlenme rekorları kıran filmlerde başrol oynayan, sinemamızın usta isimleri Filiz Akın ve Ediz Hun'un 1970 tarihli 'Ankara Ekspresi' filminin setinde çekilen bir fotoğraf ile oluşturuldu. Ankara Ekspresi, 1971 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Film dahil olmak üzere beş ödül kazanmış bir film. Hem bu önemli filmi tekrar hatırlamak, hem de Filiz Akın ve Ediz Hun'un eşsiz fotoğrafına afişimizde yer vermek bizim için çok mutluluk verici."

FESTİVALİN ONUR ÖDÜLLERİ, PERİHAN SAVAŞ VE ERKAN CAN'A; BAŞARI ÖDÜLÜ, ZERRİN TEKİNDOR'A VERİLECEK

59'ncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin açılış gecesinde 1974 yılında "Bedrana" filmiyle Altın Portakal En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazanan, beyazperdede sayısız filmde unutulmaz performanslara imza atan Perihan Savaş ile 1999 yılında "Gemide", 2006 yılında "Takva" filmleriyle Altın Portakal En İyi Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülen, sinemamızın önemli filmlerinde rol alan Erkan Can'a Onur Ödülü verilecek. Yaşam Boyu Başarı Ödülü ise, hem tiyatro sahnesinde, hem beyazperdede, hem de televizyonda birbirinden farklı rollerde karşımıza çıkan, her daim üreten ressam - oyuncu Zerrin Tekindor'a verilecek.

FESTİVALİN YENİ'LERİ

Bu yıl da pek çok ilke imza attıklarının altını çizen Muhittin Böcek, şöyle konuştu:

"Göreve gelir gelmez tamamlanması için hızla çalışmalara başladığımız ve önümüzdeki günlerde kapılarını açacak olan Doğu Garajı Kültür ve Ticaret Merkezi'nde bu yıl ilk kez film gösterimleri yapılacak. Bu anlamda kültürel yaşama yeni bir soluk getirdiğimiz için mutluyuz.

Yine bu yıl ilk kez Edebiyat Uyarlaması Uzun Metraj Senaryo Yarışması düzenliyoruz. Nitelikli eserlerin sinemaya uyarlanmasını teşvik edecek, yapımcı ve üreticilerin yeni filmler üretmesine maddi, manevi katkı sağlayacak ve sinemamıza güçlü senaryolar kazandıracak olan böyle bir yarışmanın Türkiye'de ilk kez Antalya Altın Portakal Film Festivali'mizde düzenlenecek olmasının da gururunu yaşıyoruz.

Geçtiğimiz yıllarda başlattığımız ve yurdun dört bir yanından öğrencilerimizin katıldığı 'Altın Portakal Sinema Okulu' bu yıl da devam edecek. Ayrıca Belediyemizin Hollanda Büyükelçiliği'nin katkılarıyla düzenlediği 'Yeni Nesil Sinema Okulu' projesi kapsamında kız öğrencilerimiz tarafından çekilen beş kısa filmin özel gösterimleri yapılacak."

"YENİ NESİL SİNEMA OKULU" FİLMLERİ FESTİVALDE GÖSTERİLECEK

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen ve Hollanda Büyükelçiliği tarafından fon desteği sağlanan "Yeni Nesil Sinema Okulu" projesiyle sinema alanında kariyer yapmak isteyen kız öğrencilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, "Türkiye'deki tüm üniversitelerin ilgili fakültelerinde eğitim gören kız öğrencilerin toplumsal cinsiyet eşitliği, kadın hakları gibi konularda film çekmelerini teşvik etmeye yönelik proje kapsamında gelen başvurular; Bitlis, Mersin, Van ve Akdeniz üniversitelerinden akademisyenlerin de içinde bulunduğu ön eleme kurulu tarafından değerlendirildi. Ana jüri tarafından seçilen beş projenin öğrencileri sinema profesyonellerinden oluşan bir ekiple verimli bir eğitim ve atölye süreci yaşadılar ve filmlerini çekebildiler. Bu filmleri 2 Ekim'de festival kapsamında gösterecek olmaktan çok mutluyuz, sinema ile ilgilenen kız öğrencilere cesaret ve görünürlük vermek bizim için çok önemli" dedi.

"Kadının Gözüyle Sinemanın Gücüyle" sloganıyla yola çıkan "Yeni Nesil Sinema Okulu" projesinin jüri üyeliğini Ayşe Erbulak Özgürdal, Belçim Bilgin, Bennu Yıldırımlar, Gözde Kural, Pelin Batu, Sepin Sinanlıoğlu, ve Şebnem Burcuoğlu üstlendi. Ankara Üniversitesi, Malatya İnönü Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Mersin Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden seçilen beş senaryo ile toplam 23 öğrencinin çalışmaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından sağlanan profesyonel eğitmen ve ekipman desteği ile film çekimleri tamamlandı.

ALTIN PORTAKAL SİNEMA OKULU, 4 YAŞINDA

"Gençler üretecek, Antalya gençlerle birlikte yükselecek" sloganıyla ilk kez düzenlendiği 2019 yılından bu yana 650 öğrenciyi sinema profesyonelleri ile buluşturan ve geleceğin sinemacılarına destek olmayı amaçlayan Altın Portakal Sinema Okulu, 2-7 Ekim 2022 tarihleri arasında yine çevrimiçi olarak düzenlenecek.

Festival, Türkiye'deki üniversitelerde Radyo, Televizyon, Sinema, Medya, İletişim ve Görsel Sanatlar eğitimi alan öğrencilere bu yıl da ilham vermeye, hayallerine giden yolda bir adım daha atmaları için destek olmaya devam edecek. Her gün gerçekleşecek derslerde sinema sektörünün başarılara imza atmış önde gelen isimleri Altın Portakal Sinema Okulu'na seçilen 250 öğrenci ile deneyimlerini paylaşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında sinema profesyonelleriyle gerçekleştirilecek söyleşi ve röportaj videolarına festivalin sosyal medya hesaplarından herkes ulaşabilecek.

ULUSAL YARIŞMALARDA HEYECAN BAŞLADI

59'ncu Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde bu yıl da yılın en yeni filmleri Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluşma heyecanı yaşayacak. Jüri başkanlığını yönetmen-yapımcı-senarist Yeşim Ustaoğlu'nun üstlendiği Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın diğer jüri üyeleri oyuncu-yönetmen Ahmet Mümtaz Taylan, yönetmen-senarist Azra Deniz Okyay, müzisyen Harun Tekin, şair Haydar Ergülen, oyuncu Nurgül Yeşilçay ve görüntü yönetmeni Uğur İçbak'tan oluşuyor.

Belmin Söylemez'in yönettiği "Ayna Ayna"; Ümit Köreken yönetmenliğindeki "Bir Umut"; yönetmenliği Onur Ünlü'ye ait "Bomboş"; Burak Çevik, Sofia Bohdanowicz ve Blake Williams'ın birlikte yönettikleri "Gidiş O Gidiş"; Atalay Taşdiken'in yönettiği "Hara"; Kaan Müjdeci yönetmenliğindeki "Iguana Tokyo"; Selcen Ergun'un yönettiği "Kar ve Ayı"; Özcan Alper'in yönettiği "Karanlık Gece"; Emin Alper'in yönettiği "Kurak Günler" ve İsmet Kurtuluş ile Kaan Arıcı'nın birlikte yönettikleri "LCV (Lütfen Cevap Veriniz)" bu yıl Antalya'da yarışma heyecanı yaşayacak.

Ulusal Belgesel Film Yarışması ana jüri üyelerini yönetmen-senarist Ceylan Özgün Özçelik, belgesel film yönetmeni Elif Ergezen ve belgesel sinemacı Hilmi Etikan oluştururken; Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi ise oyuncu Ezgi Mola, sinema yazarı-senarist-yönetmen Melikşah Altuntaş ve yönetmen- senarist Nazlı Elif Durlu'dan oluşuyor.

Mümin Barış'ın yönettiği "23 Sentlik Asker"; Somnur Vardar'ın yönettiği "Boşlukta"; Ekin İlkbağ ve İdil Akkuş'un birlikte yönettikleri "Düet"; Pınar Fontini'nin yönettiği "Filmin Adı Ne?"; Murat Erün'ün yönettiği "Hatice"; Mert Erez'in yönettiği "Iska"; Metin Dağ'ın yönettiği "KAF KAF"; Berna Gençalp'in yönettiği "Kim Mihri", Hazar Uyar'ın yönettiği "Plaza Köylüleri" ve Behçet Güleryüz'ün yönettiği "Seyirlik Bir Gariplik: Van Gölü Canavarı" bu yıl Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda Altın Portakal için yarışacak filmleri oluşturuyor.

festivalde Kısa Metraj Film Yarışması'na seçilen filmler ise Yılmaz Özdil'in yönettiği "Aforoz"; Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin birlikte yönettikleri "Ben Tek Siz Hepiniz"; Kasım Ördek'in yönettiği "Birlikte, Yalnız"; Yağmur Mısırlıoğlu'nun yönettiği "Bugün Değil"; Özgürcan Uzunyaşa'nın yönettiği "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada"; Esme Madra'nın yönettiği "Fırtına"; Benhür Bolhava'nın yönettiği "Koyun"; Emre Birişmen'in yönettiği "Kule"; Turan Haste'nin yönettiği "Rutubet"; Charles Emir Richards'ın yönettiği "Suriyeli Kozmonot"; Deniz Telek'in yönettiği "Suyu Bulandıran Kız" ile R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu'nun yönettikleri "Tek Yön"den oluşuyor.

ANTALYA FİLM FORUM'A REKOR BAŞVURU

2-4 Ekim arasında fiziki, 4-6 Ekim arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek Antalya Film Forum'a bu yıl beş kategoride toplam 206 proje ile rekor sayıda başvuru yapıldı. Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda dokuz; Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu'nda üç; Uzun Metraj Kurmaca Work in Progress Platformu'nda beş; Belgesel Work in Progress Platformu'na beş; Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda beş proje yarışacak. Projeleri değerlendirecek ana jüriler önümüzdeki günlerde açıklanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını yaptığı 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin idari direktörlüğünü Cansel Tuncer, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu üstlenirken, sanat yönetmenliğini Başak Emre, Antalya Film Forum direktörlüğünü ise Armağan L

ale ve Pınar Evrenosoğlu yürütecek.