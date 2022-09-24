59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Biletleri Bugün Satışta - Son Dakika
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59. Antalya Altın Portakal Film Festivali Biletleri Bugün Satışta

24.09.2022 12:36

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla 1-8 Ekim arasında yapılacak, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri bugün saat 13.00’te satışa çıkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim arasında yapılacak, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri bugün saat 13.00'te satışa çıkıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 1-8 Ekim arasında yapılacak, 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali biletleri bugün saat 13.00'te satışa çıkıyor.

Festival biletleri bugünden itibaren biletix.com üzerinden satın alınabilir. Biletler, 27 Eylül Salı gününden itibaren AKM'de açılacak "biletix" gişelerinde de satışa sunulacak. AKM Perge Sinema salonunda gösterilecek Ulusal Kısa Metraj ve Belgesel Film gösterimleri ve Charlie Chaplin'in Yumurcak adlı filminin iki gösterimi ücretsiz olacak.

Festivalin bilet ücretleri öğrenci 3 TL ve tam 5 TL olup, Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nın AKM Aspendos Salonu'nda 14.30 ve 17.00'da yapılacak ilk gösterimleri film ekiplerinin katılımıyla gerçekleşecek. Gösterimlerin ardından AKM Balerin Cafer'de film ekiplerinin katılımıyla söyleşiler düzenlenecek. Ulusal Belgesel ve Kısa Film Yarışması'nın AKM Perge Salonu'nda yapılacak gösterimlerinin ardından söyleşiler aynı salonda film ekiplerinin katılımıyla yapılacak.

33 ülkeden, 74 yönetmenin 66 filmi gösterilen festivalde Ulusal ve Uluslararası Film Yarışmaları dışında "Başka Bir Dünya" bölümünde merakla beklenen dünyanın o¨nemli festivallerinden ödüller alan yapımları izleyiciyle buluşacak.

2022 Cannes Film Festivali'nde En I·yi Yönetmen o¨du¨lu¨ne layık go¨ru¨len Park Chan-wook'un  soruşturduğu cinayetin şüphelisine aşık olan bir dedektifin hikayesini anlatan Ayrılma Kararı/ Decision to Leave; Charlotte Wells; Cannes Film Festivali'nde go¨sterilen, bir baba kızın duygu yu¨klu¨ hika^yesini anlatan Gu¨nes¸ Sonrası/ Aftersun; Lukas Dhont'un c¸ocuklukta du¨gˆu¨mlenen; c¸o¨zu¨len arkadas¸lık ve dostluk ilis¸kilerinin o¨nemini vurgulayan Cannes Ju¨ri Bu¨yu¨k O¨du¨llu¨ filmi Yakın/ Close; yakın gelecekte toplumdaki yas¸lı nu¨fus u¨zerinde uygulanan inanması güç bir planı anlatan Chie Hayakawa'nın yo¨nettiği Japonya'nın Oscar adayı Plan 75; halkın daha iyi egˆitim, sagˆlık ve is¸ olanakları ve daha fazla demokrasi ile sosyal es¸itlik talep etmesiyle 2019'da S¸ili'nin bas¸kenti Santiago'nun sokaklarında patlayan protestoları go¨zler o¨nu¨ne seren Patricio Guzma´n imzalı Hayali U¨lkem/ My Imaginary Country; Cannes Film Festivali, Eles¸tirmenler Haftası Bo¨lu¨mu¨'nde go¨sterilen, hayatında her s¸eyin ko¨tu¨ gittigˆi bir do¨nemde eski lise arkadas¸ıyla kars¸ılas¸an bir kadını odagˆına alan Ce´line Devaux imzalı Herkes Jeanne'ı Sever/ Everybody Loves Jeanne; Locarno Film Festivali'nde go¨sterilen, daha iyi bir hayat ic¸in İtalya'dan Fransa'ya go¨c¸en bir aileyi anlatan Alain Ughetto'nun yo¨nettigˆi canlandırma filmi Ko¨pekler ve I·talyanlar Giremez/ No Dogs or Italians Allowed ve iki Amerikan yerlisi Kızılderili çocuğunun ic¸ içe gec¸mis¸ hika^yelerini takip eden Savas¸ Atı/ War Pony filmleri gösterilecek.

Kore-eda Hirokazu'nun yönettiği, bas¸rolu¨ndeki Song Kang-ho'ya Cannes Film Festivali'nde En I·yi Erkek Oyuncu O¨du¨lu¨'nu¨ kazandıran, kiliseye bırakılan bebekleri çalan ve çocuksuz ailelere satan bir çeteyi konu alan Bebek Servisi/ Broker; Venedik Film Festivali'nde go¨sterilen, bir kadının sevgilisinin eski es¸inden olan kızıyla kurdugˆu ilis¸ki u¨zerinden ebeveynlik kavramına farklı bir bakıs¸ ac¸ısı getiren Rebecca Zlotowski imzalı Bas¸kalarının C¸ocukları/ Other People's Children filmleri go¨sterilecek.

Ayrıca, bu yıl aramızdan ayrılan, dilimize 'Pıtırcık' adıyla c¸evrilen Le Petit Nicolas serisiyle tanıdıgˆımız yazar-c¸izer Jean-Jacques Sempe anısına Amandine Fredon ve Benjamin Massoubre'nin birlikte yo¨nettikleri Pıtırcık – Mutlu Olmak I·c¸in Neyi Bekliyoruz?/ Le Petit Nicolas- Happy As Can Be adlı canlandırma filmi de go¨sterilecek.

ÖZEL GÖSTERİMLER KAPSAMINDA 8 FİLM İZLEYİCİYLE BULUŞACAK

Festival programında bu yıl yıllara meydan okuyan David Lean'in yo¨nettigˆi Arabistanlı Lawrence/ Lawrence of Arabia ve Charlie Chaplin imzalı Yumurcak/ The Kid yer alıyor. Birinci Du¨nya Savas¸ı'nda Arap kabilelerini Tu¨rk ordusuna kars¸ı o¨rgu¨tleyen I·ngiliz casusu T.E. Lawrence'ı konu alan yedi Oscar o¨du¨llu¨ Arabistanlı Lawrence, sinema tarihinin en o¨nemli filmlerinden biri olarak kabul ediliyor. Tu¨rkiye'de sansu¨re takıldıgˆı ic¸in sinemalarda go¨sterilemeyen 1962 yapımı bu film, yenilenmis¸ 226 dakikalık kopyasıyla go¨sterilecek. Charlie Chaplin'in 1921 tarihli ilk uzun metraj filmi Yumurcak ise unutulmaz bir klasik. 2021 yılında restore edilen film, bu yıl küçük ve büyük sinemaseverler ic¸in festival programında yer alıyor.

Festivalde Biket I·lhan'ın Tu¨rk tıbbının modernles¸mesine ve kadınların hayatına o¨nemli katkılarda bulunan kadın hastalıkları ve dogˆum uzmanı Doktor Besim O¨mer (Akalın) Pas¸a'nın hayatını ve c¸alıs¸malarını anlattıgˆı Bir Hekimin Anıları, Mehmet Gu¨reli'nin yo¨nettigˆi, duayen yapımcı Abdurrahman Keskiner'in portresi Bir Zamanlar Yes¸ilc¸am - Abdurrahman Keskiner, I·lke I·s¸isagˆ'ın Tu¨rkiye'nin ilk kadın il belediye bas¸kanı Leyla Atakan'ın hayatını anlattıgˆı Leyla Hanım ve Jale I·ncekol'un meslek sahibi olmayan kadınların bir el sanatları ato¨lyesinde kendi gu¨c¸lerini kes¸fetmelerini anlatan Narperi'nin Bilezigˆi adlı belgesellerinin özel go¨sterimleri yapılacak.

Festivalin yarıs¸ma dıs¸ı programı kapsamında o¨du¨llu¨ belgeselleri ile tanınan U¨mran Safter'in ilk uzun metraj kurmaca filmi Kabahat ve ilk filmi Kasap Havası ile dikkat c¸eken C¸igˆdem Sezgin'in yeni filmi Suna izleyiciyle bulus¸acak. Suna, erkek egemen bir du¨nyada hayatta kalmaya c¸alıs¸an bir kadını, Kabahat ise ergenligˆe henu¨z adım atmıs¸ 13 yas¸ındaki bir kız c¸ocugˆunu odagˆına alıyor.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in başkanlığını üstlendiği, idari direktörlüğünü Cansel Tuncer'in, yönetmenliğini Ahmet Boyacıoğlu'nun, sanat yönetmenliğini Başak Emre'nin üstlendiği Festivalde, Antalya Film Forum'un direktörlüğünü Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu yürütüyor.

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Kaynak: ANKA

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