59. Altın Portakal Film Festivali, İlk Günü Geride Bıraktı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali, film gösterimi ve söyleşilerle dolu bir günü geride bıraktı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda yer alan bir anne-oğul sevgisizliği ve bağlanma bozukluğunu anlatan "Bir Umut" filminin gösterimi yönetmen-senarist Ümit Köreken, senarist- yapımcı Nursen Çetin Köreken, oyuncular Baran Şükrü Babacan, Eylem Yıldız, Savaş Baytok, Deniz Yerdelen, filmin müziklerine imza atan Cafer Ozan Türkyılmaz ve görüntü yönetmeni İbrahim Çaltılı'nın katılımıyla gerçekleşti.

Günün Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması kapsamında gösterilen ikinci film, bir yandan en sevdiği atı Turagay'ın satılması, diğer yandan ailesinin dağılmasıyla zorlu bir süreç yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğun hikayesini anlatan "Hara" oldu. Filmin yönetmen ve senaristi Atalay Taşdiken, oyuncuları Isabella Haddock, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, yapımcısı Baran Seyhan, müzisyeni Cihan Güçlü, kurgucusu Melik Saraçoğlu, cast direktörü Harika Uygur film gösteriminde izleyicilerle buluştu.

BELGESEL FİLM YARIŞMASI'NDA "DÜET" VE "23 SENTLİK ASKER" GÖSTERİLDİ

Ulusal Belgesel Film Yarışması'nda "Düet" ve "23 Sentlik Asker" filmlerinin gösterimi yapıldı. Film sonrası gerçekleşen söyleşiye "Düet" filminin yönetmenlerinden Ekin İlbağ ve İdil Akkuş ile filmin ana karakterleri senkronize yüzme düet milli sporcuları Defne Bakırcı ve Mısra Güneş de katıldı.

Kore Savaşı hafızası oluşturan "23 Sentlik Asker" filminin gösterimi sonrasında filmin yönetmeni Mümin Barış, senaristi Tayfun Luxembourgeus ve kurgucusu Mert Harmandar izleyicilerle buluştu.

ULUSAL KISA METRAJ FİLM YARIŞMASI'NDA HEYECAN BAŞLADI

Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması filmleri Kasım Ördek'in "Birlikte, Yalnız", Yılmaz Özdil'in "Aforoz", Yağmur Mısırlıoğlu'nun "Bugün Değil", Barış Kefeli ve Nükhet Taneri'nin "Ben Tek Siz Hepiniz", Turan Haste'nin "Rutubet", Deniz Telek'in "Suyu Bulandıran Kız", R. Hakan Arslan ve Kerem Yükseloğlu'nun "Tek Yön", Özgürcan Uzunyaşa'nın "Cehennem Boş, Tüm Şeytanlar Burada", Emre Birişmen'in "Kule", Benhür Bolhava'nın "Koyun", Charles Emir Richards'ın "Suriyeli Kozmonot" ve Esme Madra'nın "Fırtına" Türkiye'de ilk kez Antalya'da izleyiciyle buluştu. Gösterimler sonrası gerçekleşen söyleşilerde film ekipleri izleyicilerle bir araya geldi.

YENİ NESİL SİNEMA OKULU FİLMLERİ GÖSTERİLDİ

Antalya Büyüks¸ehir Belediyesi ve Hollanda Büyükelçiligˆi iş birliğiyle gerçekles¸tirilen "Yeni Nesil Sinema Okulu" projesi kapsamında uzun süren bir eğitim döneminin ardından, 23 kız öğrenciden oluşan 5 ekip tarafından çekilen 5 filmin gösterimi Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan danışmanı Doç. Dr. Önder Bilgin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Okan Yavuz, Hollanda Büyükelçiliği'ni temsilen Deniz Bezirgan, İyi Parti İl Kadın Politikaları Başkanı Ayten Damatoğlu ve başkan yardımcıları, CHP Merkez İlçe Kadın Kolları Başkanları, kadın odaklı sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri, öğrenciler ve projenin jüri üyelerinden Ayşe Erbulak Özgürdal, Bennu Yıldırımlar, Gözde Kural, Pelin Batu ve Şebnem Burcuoğlu ile projenin eğitmenlerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Kadının Gözüyle Sinemanın Gücüyle" sloganıyla yola çıkılan projede filmler uzun bir eğitim sürecinin ardından tamamlandı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi'nden "3 Numara" ile Medine Baskın, Mardin Artuklu Üniversitesi'nden "Her Hayat Eve Sığar mı?" isimli çalışma ile Rojda Ezgi Oral, Ankara Üniversitesi'nden "Kamera Arkası" ile Ayşe Sena Öz, Mersin Üniversitesi'nden "Muhtar Bey" isimli çalışma ile Emine Doru ve Malatya İnönü Üniversitesi'nden "Pore Zer- Altın Saç" isimli çalışma ile Zeynep Ordu ve ekiplerine gösterim sonrası teşekkür belgeleri, projede yer alan değerli isimlere plaketleri verildi.

ANTALYA FİLM FORUM BAŞLADI

Antalya Film Forum güne tanışma kahvaltısıyla başladı. Belgesel ve Kurmaca Work-in-Progress Platform projeleri sunumlarının gerçekleştiği gün boyunca, proje sahipleri bire bir toplantılarda endüstri profesyonelleriyle bir araya geldiler.

Katriel Schory'nin moderatörlüğünü yaptığı, Arte France Sinema Genel Müdürü Olivier Père, Medienboard Berlin- Brandenburg fonunun yöneticilerinden Teresa Hoefert de Turégano'nun konuşmacı olarak katıldığı "Film Nasıl Finanse Edilir?" başlıklı panel düzenlendi.