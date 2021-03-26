Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ilçesindeki iki hastaya yatak yardımında bulundu - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İbradı ilçesindeki iki hastaya yatak yardımında bulundu
26.03.2021 16:55
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz evde sağlık hizmetleri kapsamında başlattığı hasta yatağı yardımları sürüyor.
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz evde sağlık hizmetleri kapsamında başlattığı hasta yatağı yardımları sürüyor.
Yatalak hastaların ve hasta yakınlarının ihtiyacını gidermek için çaba gösteren Büyükşehir Belediyesi, İbradı ilçesinde yaşayan iki hastaya otomatik hasta yatağı yardımı yaptı.???????
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Sosyal Yardımlar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan incelemede uygun görülmesi üzerine Üzümdere ve Yukarı mahallelerinde yatağa bağımlı yaşlı vatandaşlara, İbradı Şube Müdürlüğü tarafından elektronik hastane yatakları teslim edildi.
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