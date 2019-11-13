Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 5 yeni araç alındı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 5 yeni araç alındı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine yüksek teknolojiye sahip 5 yeni aracın alındığı bildirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 5 yeni araç alındı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine yüksek teknolojiye sahip 5 yeni aracın alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangın, kaza ve doğal afetlere müdahale edebilecek yüksek teknolojiyle donatılmış 6 yeni aracın itfaiye filosuna kazandırıldığı belirtildi.

Araçların yangına müdahalenin yanında arama ve kurtarma olaylarında da kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, 3 ton su taşıma hacmiyle birlikte etkin ve hızlı müdahale için özel ekipmanların yer aldığı araçlarda havalı köpük sisteminin de yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, yeni araçların toplam maliyetinin ise 7 milyon 190 bin lira olduğu aktarıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:24 Kaynak: AA
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