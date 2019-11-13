Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine 5 yeni araç alındı

Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine yüksek teknolojiye sahip 5 yeni aracın alındığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yangın, kaza ve doğal afetlere müdahale edebilecek yüksek teknolojiyle donatılmış 6 yeni aracın itfaiye filosuna kazandırıldığı belirtildi.

Araçların yangına müdahalenin yanında arama ve kurtarma olaylarında da kullanılabileceği kaydedilen açıklamada, 3 ton su taşıma hacmiyle birlikte etkin ve hızlı müdahale için özel ekipmanların yer aldığı araçlarda havalı köpük sisteminin de yer aldığı vurgulandı.

Açıklamada, yeni araçların toplam maliyetinin ise 7 milyon 190 bin lira olduğu aktarıldı.