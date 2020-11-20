Antalya Büyükşehir Belediyesi, karantinadaki mahallelere gıda yardımı yaptı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronovirüs (Kovid-19) nedeniyle giriş ve çıkışların yasaklandığı mahallelere gıda yardımında bulunuldu.
Gazipaşa ilçesinin İnal, Gökçesaray ve Zeytinada mahalleleri karantinaya alındı, ilçe jandarma ekipleri mahallelerin giriş ve çıkışında güvenlik önlemi aldı.
Bunun üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, mahallelerdeki ailelerin ihtiyacını giderilmesi için gıda kolileri oluşturdu. Muhtarlara ulaştırılan gıda kolileriyle, ailelerin ihtiyaçları giderildi.
İnal Mahalle Muhtarı Muzaffer Çetiner, yapılan yardımdan dolayı yetkililere teşekkür etti.
- Kaynak: AA
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