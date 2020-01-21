Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil İşletme İhalesi'ni iptal etti - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi'nce önceki başkan Menderes Türel döneminde gerçekleştirilen Konyaaltı sahiline yönelik ihale iptal edildi.

AK Parti'li Menderes Türel döneminde Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Sahil Projesi kapsamındaki Müze Meydanı/Varyant, Beach Park ve Akdeniz Bulvarı'nda bulunan büfe ve ticari yapıları barındıran ünite ve tesisleri kiraya vermek üzere kapalı teklif usulü ihale etti. İhaleye, tek firma olarak Alkoçlar Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti- Senatalya Turizm Seyahat Acentası Dış Ticaret Ltd. Şti iş ortaklığı katıldı. Artırıma esas tahmin edilen ilk yıl kira bedeli 8 milyon 75 bin TL+KDV olarak belirlenen 'Konyaaltı Sahil Projesi Kapsamında Yapılan Ticari Ünite ve Tesislerin Kiraya Verilmesi İşi' ihalesinde firmadan ilk olarak ihale dosyasındaki kapalı zarfta 8 milyon 375 bin lira teklif sunuldu. İhale komisyonunun sözlü olarak ek artış istemesiyle firma, teklifini ilk yıl için 8 milyon 500 TL artı KDV'ye yükseltti. İhaleyi kazanan firma, 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkına sahip oldu. İhale kapsamında Akdeniz Bulvarı'nda 23 büfe 19 şezlong şemsiye alanı, Beachpark bölgesinde 7 büfe, 7 şezlong şemsiye alanı, 2 kafe, 1 çay bahçesi, 1 işletme ofisi, 4 büfe, 40 ticari işletme, 12 ücretsiz tuvaletin işletme hakkını alan şirket, ünitelerin çoğunu kiraya verdi.

31 Mart yerel seçimlerinde Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen CHP'li Muhittin Böcek , 'Sahil Yaşam Parkı' olarak adlandırılan sahilin işletilmesine yönelik eleştirilerde bulunurken, belediyenin sahildeki temizlik, park bahçe işlerini yapmaya devam etmesinin doğru olmadığını kaydetti.

Belediye encümeni, yapılışında hata olduğu gerekçesiyle bugün ihaleyi iptal etti. Başkan Böcek'in, ihalenin iptal edilmesine yönelik açıklama yapması bekleniyor.