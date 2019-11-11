Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi kasım olağan toplantısı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediye Meclisi kasım ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında yapılan toplantıda, 40 gündem maddesi görüşüldü.

Böcek, burada yaptığı konuşmada, 56'ncısı düzenlenen Altın Portakal Film Festivali'nde dikkatli davrandıklarını, festivalde 10 bin üzerinde vatandaşı sinemayla buluşturduklarını ifade etti.

AK Parti Sözcüsü Ali Çetin ise festivalde eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yazdığı kitaptan uyarlanan "Ah Asuman" isimli kısa filmin festivale alınmasını kınadıklarını belirtti.

Çetin, filmin festivali gölgelediğini dile getirdi.

Muhittin Böcek, Film Festivali, Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.11.2019 05:46 Kaynak: AA
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