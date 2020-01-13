Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan imar kararı - Son Dakika

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Muratpaşa Belediyesinin imar değişikliği talebinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmemesine ilişkin, "Milletin menfaatine ayrılmış yerleri ticari alanlara dönüştürüp borçlarını ödeyecekse belediye başkanının o makamda durmasına gerek yok." dedi.

Taş, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, 10 Ocak'ta gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda, kamu arazisinin ticari alana çevrilip satışına yönelik Muratpaşa Belediyesinin getirdiği karara AK Parti grubu olarak "hayır" oyu verdiklerini söyledi.

Partinin ilkesel duruşu gereği böyle bir tavır sergilediklerini belirten Taş, "Muratpaşa Belediyesi, kamusal bir alanı ticari alana çevirip, satmaya çalışıyor. Belediye başkanı da borç yükünden bahsediyor. Milletin menfaatine ayrılmış yerleri, ticari alanlara dönüştürüp borçlarını ödeyecekse belediye başkanının o makamda durmasına gerek yok." diye konuştu.

Taş, belediye başkanlarının aday olduklarında söz konusu belediyelerin ne kadar borçları olduğunu bildiklerini, buna göre göreve talip olduklarını vurguladı.

Hizmet üretirken birtakım borç yükünü öne sürerek vatandaşların aldatılmaması gerektiğini dile getiren Taş, "Muratpaşa Belediyesi 1999'dan beri CHP'de. Oradaki borç ve sıkıntılar aynı partinin sıkıntılarıdır. Kendi hatalarını kapatmak için milletimizin hakkı olan kamu arazilerini ticari alana çevirip satamazlar. Birilerine rant kazandırmak için işlem tesis etmeye gerek yok." ifadelerini kullandı.

AK Parti olarak millete ait arazilerin ticari alana dönüştürülerek bir menfaat sağlanmasına karşı olduklarını belirten Taş, "Birileri şov yapma peşinde, vatandaşı düşünen yok." değerlendirmesinde bulundu.

Milletin yararına olacak her konuda hiç tereddüt etmeden imza attıklarını ifade eden Taş, Muratpaşa Belediyesinin Kırcami bölgesinin imar sorununa ilişkin getirdiği karara vatandaşların sıkıntılarının bir an evvel giderilmesi için "evet" oyu kullandıklarını hatırlattı.

Taş, HDP hariç tüm partilerin belediye başkanı ve milletvekilleriyle görüştüklerini, sorunları değerlendirdiklerine dile getirdi.

"Millet İttifakı'nda bir çatlak mı var?"

Mecliste AK Parti ile birlikte İYİ Parti'nin de "hayır" oyu kullandığına dikkati çeken Taş, şöyle devam etti:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP ve İYİ Parti ittifakıyla o koltukta oturuyor. Acaba Millet İttifakı'nda bir çatlak mı var, aranızda bir problem mi var? CHP, büyükşehirde karaya mı oturdu? Daha 9 ay geçmeden meclisteki çatlaklara, kendi içlerindeki rant kavgalarına şahit olmaktayız."

İl Başkanı Taş, belediyelerin ihale ve gelir giderlerini denetlemek için oluşturulan Denetleme Komisyonu için hangi partiden olursa olsun en çok oyu alan kişiyi destekleyeceklerini de sözlerine ekledi.