Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisinde alınan imar kararı - Son Dakika

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye olarak getirdikleri imar değişikliği talebinin Antalya Büyükşehir Belediye Meclisinde kabul edilmemesine ilişkin, "Siyaset üstü bir konuydu ama olmadı." dedi.

Uysal, belediyede düzenlediği basın toplantısında, bir milyon 35 bin metrekarelik alanda öngörülen imar değişikliği talebinin 10 Ocak'ta gerçekleştirilen Antalya Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'nda AK Parti, MHP ve İYİ Parti tarafından reddedildiğini anımsattı.

İmar değişikliğinin tamamen kamu yararına olacağını savunan Uysal, "Belli bir arazi değil, bütün alanlara yönelik düzenleme söz konusu. Ne bir rant ne de ticarileşme söz konusu. Siyaset üstü bir konuydu ama olmadı." diye konuştu.

Meclis toplantısı öncesinde AK Parti, MHP ve İYİ Parti yetkililerini arayarak konuyla ilgili bilgilendirdiğini ifade eden Uysal, önemli konularda daha önce de bilgilendirme yaptığını kaydetti.

Belediye encümenin yıllık kamulaştırma planı çıkarma yetkisi bulunduğunu savunan Uysal, "Bunu encümenden talep edeceğim. Paramızın yettiği kısmına düzenleme yapacağız. Mülkiyet birliği sağlayanlar, plan vasfını değiştirmeden kendileri de kullanabilirler." ifadelerini kullandı.