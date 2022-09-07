Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülnar'daki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının ( AFAD ) talebi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi - Son Dakika

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