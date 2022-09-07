Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi

07.09.2022 15:36
Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına destek için bölgeye itfaiye araçları gönderdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'in Gülnar ilçesinde çıkan orman yangınında söndürme çalışmalarına destek için bölgeye itfaiye araçları gönderdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gülnar'daki ormanlık alanda sabah saatlerinde çıkan orman yangını sonrası Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) talebi üzerine belediye ekipleri harekete geçti.

Kısa sürede hazırlıklarını tamamlayan ekipler, itfaiye aracı, ilk müdahale aracı, arazöz, Antalya Su ve Atık su Genel Müdürlüğüne bağlı su ikmal aracıyla yangın bölgesine hareket etti.

Mersin'e giden itfaiye ekipleri, arkadaşları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ahmet Kısa, ekibe kolaylıklar dileyerek, personelin bilgi ve tecrübesiyle yangına müdahale edeceğini ifade etti.

YORUMLAR
500
Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor Mersin'deki orman yangınına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mersin'e itfaiye araçları gönderdi - Son Dakika

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