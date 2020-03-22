Antalya Büyükşehir Belediyesi, mesire ve piknik alanlarını kapattı - Son Dakika
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Antalya Büyükşehir Belediyesi, mesire ve piknik alanlarını kapattı

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire ve piknik alanlarını hizmete kapattı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, mesire ve piknik alanlarını kapattı, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında mesire ve piknik alanlarını hizmete kapattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek başkanlığında oluşturulan kriz masası, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla önlemlerini artırdı.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesine ait Sarısu Mesire Alanı, Sarısu Kadınlar Plajı ve Topçam Mesire Alanı park, bahçe, sahil ve mesire alanları bugünden itibaren hizmete kapatılarak, mangal yakılması ve piknik yapılması yasaklandı.

Bu arada, Antalya Büyükşehir Belediyesi ANET AŞ'nin hizmet verdiği yol kenarı parkomat noktaları ve mekanik katlı otoparkın tüm sağlık çalışanlarına ücretsiz hizmet vermesi kararlaştırıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Muhittin Böcek, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 11:58 Kaynak: AA

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