Antalya Büyükşehir Belediyesi "Mobil Kuaför"ünden 612 kişiye hizmet - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi 'Mobil Kuaför'ünden 612 kişiye hizmet - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi "Mobil Kuaför"ünden 612 kişiye hizmet

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait "Mobil Kuaför", Finike, Demre, İbradı ve Alanya ilçelerindeki 612 kişiye hizmet verdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi

Antalya Büyükşehir Belediyesine ait "Mobil Kuaför", Finike, Demre, İbradı ve Alanya ilçelerindeki 612 kişiye hizmet verdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Mobil Kuaför aracı kırsal bölgeleri dolaşarak ücretsiz kuaförlük hizmeti sunmaya devam ediyor.

Kadın, erkek, çocuklar için verilen hizmetten 612 kişi faydalandı.

Yazır Muhtarı Ramazan Çalışgan, köylerinde berber olmadığını, verilen kuaförlük hizmetinden memnun kaldıklarını ifade etti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 02:18 Kaynak: AA
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