Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden "askıda fatura" uygulaması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde su faturalarını ödemekte güçlük çeken vatandaşlar için başlattığı "askıda fatura" uygulamasının ramazanda da devam ettiği bildirildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçen yıl başlattığı "askıda fatura" uygulamasının hayırseverlerin desteğiyle sürdüğü ifade edildi.

İhtiyaç sahipleri ve hayırseverlerin "antalya.bel.tr/OnlineBasvuru/Askida-Fatura" adresine giriş yaparak, veren elin alan eli görmediği bir şekilde yardımlaşıldığı vurgulanan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Salgın ve tam kapanmayla birlikte su faturalarını ödemede güçlük çeken ihtiyaç sahipleri Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesi antalya.bel.tr adresine giriş yaparak 'askıda fatura' uygulamasından yararlanabiliyor. Uygulama, aylık su faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşları buluşturuyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne daha önce yardım başvurusunda bulunmuş ve olumlu sonuç alanlar değerlendirmeye tabi tutulmadan faturalarını askıya bırakabiliyor. İlk kez sosyal yardım alanlar ise sosyal incelemeye tabi tutuluyor. Onaylananların faturası askıya alınıyor. Ödeme yapmak isteyen yardımseverler tutar filtreleyerek istedikleri faturayı ödeyebiliyor. Hayırseverler ödenen faturayla ilgili tutardan başka hiç bir bilgi göremiyor."