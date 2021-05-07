Konser şefi Aydemir Tuncer 'in yöneteceği konserde, ilahiler ve tasavvuf eserleri seslendirilecek. Saat 18.00'da başlayacak konser, ABB TV, ABB sosyal medya hesapları ve Kanal V'den canlı izlenebilecek.

Bu kapsamda İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Tasavvuf Müziği Topluluğu, 8 Mayıs Cumartesi çevrimiçi "Kadir Gecesi Özel Konseri"ni gerçekleştirecek.

Büyükşehir Belediyesi Kültürel Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Kovid-19 nedeniyle Ramazan etkinliklerini çevrimiçi sürdürmeye devam ediyor.

Son Dakika › Güncel › Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kadir Gecesi için çevrimiçi tasavvuf konseri - Son Dakika

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