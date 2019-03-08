Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesince "Kültür Konserleri" kapsamında "Karadeniz Türküleri" adlı etkinlik düzenlenecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesince "Kültür Konserleri" kapsamında "Karadeniz Türküleri" adlı etkinlik düzenlenecek.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin düzenlediği "Kültür Konserleri" kapsamında Zeynep Başkan, "Karadeniz Türküleri" konseri verecek.



Etkinlik, 9 Mart saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Sanat yönetmenliğini Nihat Akçer'in üstlendiği konserde, Antalyalılar "Karadeniz Türküleri"ni ücretsiz dinleyebilecek.



Türel, Kumluca'da vatandaşlarla bir araya geldi



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kumluca'da 13 mahalleyi ilgilendiren Karaağaç Projesi'nin açılışını yaptı.



Karaağaç İçme Suyu Temini Projesi'nin açılış törenine, Başkan Türel'in yanı sıra AK Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Kumluca Kaymakamı Hakkı Uzun, Kumluca Belediye Başkanı Yusuf Göven, AK Parti Kumluca Belediye Başkan Adayı Hüsamettin Çetinkaya ile vatandaşlar katıldı.



2014 seçimlerinden önce Karaağaç suyu problemini çözeceklerine dair söz verdiklerini hatırlatan

Türel,13 mahalleyi ilgilendiren projeyi iki senelik inşaat süresinin ardından hizmete açtıklarını ifade etti.



60 milyon liraya mal olan Karaağaç İçme Suyu Temini Projesi kapsamında 110 kilometrelik ihale hattı yaptıklarını belirten Türel, 11 içme suyu deposu inşa ettiklerini, Çaltı, Karaağaç, Güzören, Çayiçi, İncircik, Belen, Erentepe, Yazır, Adrasan, Yeşilköy, Karacaören, Yenikışla ve Akçaalan mahallelerinin Karaağaç suyuyla buluştuğunu kaydetti.



Türel, yapılan yatırımla 13 mahallenin 1 metreküp suyu 40 kuruşa kullanabileceklerini bildirdi.



-Balbey'de bin 66 metrekare alana kamulaştırma



Balbey Kentsel Yenileme Projesi kapsamında alınan kamulaştırma kararının Cumhurbaşkanı kararının resmi gazetede yayımlandığı bildirildi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, 1. etap içerisinde kalan 10 metrekareden küçük ve ulaşılamayan kişilere ait yerleri kapsaması yönündeki karar resmi gazetede yayımlandığı, 1. etap olarak belirlenen Sobacılar Çarşısı ve İsmet İnönü Parkı'nın kuzeyinde kalan alanda hak sahiplerinin yüzde 85'i ile uzlaşı sağlandığı belirtildi.



Açıklamada, "Bu oranın 1. etapta hak sahibi olarak geride kalan vatandaşlarla uzlaşma sağlanacağı yönünde önemli bir referans olduğundan dolayı acele kamulaştırma kararının alanın tamamı için alınmasına gerek kalmamıştır." ifadeleri kullanıldı.

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