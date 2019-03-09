Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesince, kentteki şehit ve gazi yakınları için Çanakkale gezisi düzenlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, kentteki şehit ve gazi yakınları için Çanakkale gezisi düzenlendi.



Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kentteki şehit ve gazi derneklerinin üyeleri ile başarılı üniversite öğrencileri için "Çanakkale Destanı" gezisi planlandı.



Atatürk Kültür Merkezi'nden (AKM) hareket eden 30 otobüslük konvoyu uğurlama törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de katıldı.



Türel, bu büyük destanın yazıldığı Çanakkale'nin ziyaretinin önemli olduğunu, ilk başkanlığından itibaren bu amaçla birçok gezi düzenlediklerini ifade etti.



Bu vatanın toprakları için şehadete, şehitlik mertebesine yükselmek için birlik beraberlik içerisinde hareket edildiğini vurgulayan Türel, kimseyi ötekileştirmeden birlikte yaşadıklarını aktardı.



Türel'den işçi kadınlara '8 Mart' sürprizi



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde belediyenin kadın çalışanlarıyla yemekte bir araya geldi.



'Cam Piramit'te düzenlenen "Kadınlar Günü Programı"na kadınların ilgisi yoğun oldu.



Türel, burada yaptığı konuşmada, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kadın çalışan sayısının yüksek olduğu bir belediye olduklarını, kadın yöneticisi olan belediyelerden biri olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.



Daha sonra belediyenin çeşitli birimlerinde görev yapan kadınlara çiçek takdim eden Türel, işçilerin '8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.



Türel, Karadenizlilerle bir araya geldi



Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Antalya'daki Karadenizlilerle bir araya geldi.



Burada bir konuşma yapan Türel, Antalya'da etle tırnak gibi uyum içerisinde bir yaşam idrak ettiklerini, kentte yaşayan vatandaşların yüzde 85'inin mutlu olduğunu söyledi.



Yeni hedefler ve yeni projelerle yola çıktıklarını vurgulayan Türel, açıkladıkları 359 proje sayesinde 70 bin kişinin yeni iş sahibi olacağını kaydetti.

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