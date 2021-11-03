Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden kısa kısa - Son Dakika

ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, deniz ve çevre sağlığını korumaya yönelik çalışan tesiste, deniz deşarj hattının onarımı, hattın zarar görmesini engellemek ve tesisin çalışmalarını sürdürebilmesine yönelik onarımları kapsayan çalışmaları sürdürüyor.

Dağıtımın ardından üreticilere dikim, üretim ve aşılama sürecinde de destek verilecek.

Bitkisel Üretim ve Eğitim Şube Müdürlüğünce ilçede yapılan dağıtımda kestane üretimini yaygınlaştırmak amaçlanıyor.

Çeşitli etkinliklerin düzenleneceği ve rafting yarışması yapılacak festivalde, Antalya'nın ve Beşkonak'ın tanıtımına katkı sağlaması, Köprülü Kanyon'un doğal güzelliklerine dikkati çekmesi planlanıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Beşkonaklılar Birlik ve Beraberlik Derneği işbirliğiyle yapılacak festival 7 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi , üreticiye fide desteğini sürdürüyor, atık su arıtma tesisinde tadilat çalışması başlattı, turizm çeşitliliğini arttırmak için de " Beşkonak Festivali" düzenleyecek.

Osman Kavala'nın serbest bırakılacağını iddia eden Ahmet Davutoğlu tarih bile verdi

100 bin lira karşılığında adam öldürdü! Şüphelilerden biri gelin aracında yakayı ele verdi

Esra Hankulu'nun ölümünde baş şüpheli olan Ümitcan Uygun ve arkadaşlarının olay gecesine ait görüntüleri ortaya çıktı

Damadının üzerine yaptığı evi geri almak için eşini ve kızını öldürüp intihar etti!