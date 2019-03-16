Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Mobil Kolaylık

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Mobil Kolaylık

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal mobil uygulaması 'Akıllı Şehir Mobil Uygulaması' kullanılmaya başlandı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden Mobil Kolaylık, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal mobil uygulaması 'Akıllı Şehir Mobil Uygulaması' kullanılmaya başlandı. Günlük hayata büyük kolaylık sağlayacak olan mobil uygulama, Apple Store ve Google Play Store'a yüklenerek Antalyalıların kullanımına sunuldu.

Tüm kent cepte

Mobil Uygulamadaki Kent Bilgi Sistemi sayesinde akıllı mobil cihazların kullanıcıları Antalya Akıllı Şehir mobil uygulamasını indirerek, ulaşımdan şehir rehberine, kültür sanat etkinliklerinden haberlere, nöbetçi eczaneden taksi bulmaya, akıllı şehir hizmetlerinden e-belediyecilik hizmetlerine kadar pek çok alanda Büyükşehir Belediyesince sunulan kolaylıklardan faydalanabiliyorlar.

Hızlı teknoloji ile kolay şehir Antalya

Büyükşehir Belediyesi Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Akıllı Kent Hizmetleri tarafından geliştirilen yeni mobil uygulama ile vatandaşların telefonlarından ulaşmak istedikleri bilgilere daha doğru ve kolay bir şekilde erişmeleri sağlandı. Android ve İOS işletim sistemine sahip cihazların kullanıcıları Büyükşehir Belediyesi'nin mobil uygulamasını indirerek ulaşımdan kent bilgi sistemine, mobil haritadan kültür sanat etkinliklerine kadar pek çok alanda sunulan kolaylıklardan yararlanabilecek

Mobil Uygulama Store'larda

Günlük hayatta vatandaşlara rehberlik edecek olan ve akıllı şehircilik vizyonunda Antalya'da yaşamı kolaylaştıracak olan mobil uygulama Apple Store ve Google Play Store'a yüklenerek Antalyalıların kullanımına sunuldu. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 01:11 Kaynak: İHA

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