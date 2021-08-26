Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlama programı belirlendi - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıldönümünü fener alayı ve konserle kutlayacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan program kapsamında 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla gündüz saatlerinde mobil araç korteji düzenlenecek.

Cam Piramit'ten hareket edip, Muratpaşa, Kepez ve Konyaaltı ilçelerini dolaşacak kortejde, Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası'nın öncülüğünde mobil etkinlik otobüsü, itfaiye, klasik, off-road, vosvos araçlar ve motorlar yer alacak.

Saat 19.00'da Konyaaltı Varyant mevkisinden meşaleler eşliğinde başlaması planlanan fener alayı Cumhuriyet Meydanı'nda sona erecek.

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı'nda konserler düzenlenecek.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanacağı etkinliklerde, fener alayı yürüyüş güzergahı üzerindeki tüm giriş noktalarında ve Cumhuriyet Meydanı girişinde HES kodu sorgulaması ve maske kontrolü yapılacak.

Öte yandan, Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda belediyeye ait resmi plakalı otobüs, ANTRAY ve nostaljik tramvayda yolcularını ücretsiz taşıyacak.??????????????