Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çatısına güneş enerji santrali kurulacak - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin çatısına yerleştirilecek güneş enerji santralleri ile kurumun elektrik ihtiyacı karşılanacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin hizmet binası ile Antalya Ulaşım A.Ş binasının çatısına güneş enerji santralleri kurulacak. Santrale entegre enerji depolama sistemi de oluşturulacak.

Yaklaşık 4 milyon 937 bin 500 lira maliyetli depolama sistemli çatı tipi güneş enerjisi santralleri kurulumu işinin ihalesi gerçekleştirildi. İhaleyi alan firma, teklif ve dosyaların incelenmesinin ardından belirlenecek ve santralin kurulumuna başlanacak.

Üretilen enerji ile belediyenin elektrik enerji ihtiyacı karşılanacak.