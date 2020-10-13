Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grev, 445 gündür devam ediyor - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grev, 445 gündür devam ediyor

13.10.2020 00:57
Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grev, 445 gündür devam ediyor, System.String[]

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 445 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek destek verdi.

Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz, toplu iş sözleşmesi imzalanmadığı gerekçesiyle Antalya Büyükşehir Belediyesi önünde 445 gündür grev yapan sendika üyelerini ziyaret ederek destek verdi. Bolu ve İstanbul'daki problemin çözüldüğüne dikkat çeken Öz, aynı sürecin Antalya'da da yaşanmasını talep etti.

Hak-İş Konfederasyonuna bağlı Hizmet-İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları AŞ. ile sendikalar arasındaki toplu iş sözleşmesinin (TİS) imzalanmamasından dolayı, 445 gün önce grev kararı almıştı. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Öz ve 81 ilin sendika şube temsilcileri belediye önüne gelerek, greve destek verdi.

"Defalarca seslendik"

Açıklamada bulunan Öz, "İşçi arkadaşlarımızla beraber buradan defalarca seslendik. 'Bu baskılara son verin', 'işten çıkarmalara, sürgünlere son verin' dedik. İnsan olanın, insana böyle bir muamele yapmaması gerektiğini haykırdık. Ne yazık ki Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın en üstten, en altına kadar bürokratlarına bunu anlatamadık" dedi.

"Bolu ve İstanbul'da sorun çözüldü"

Bolu'da iş sözleşmeleri feshedilen kişiler için Ankara'ya yürüdüklerini anlatan Öz, "200 kilometreyi 12 günde yürüdük. Ankara'ya ulaştık. Oradan da Kılıçdaroğlu'na, CHP yönetimine, belediye başkanlıkları yönetimine bizzat seslendik. 10 binlerle beraber, seçim öncesinde verilen sözlerin, vaatlerin tutulmasını istedik. Nihayetinde 23 Haziran sürecinden sonra Bolu Belediyesi'nde çalışan kardeşlerimiz yeniden işe başlatıldı. İşlerinde yeniden çalışıyorlar. Aynı şekilde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından işten çıkarılan arkadaşlarımız da, karşılıklı uzlaşmayla yeniden işlerine başlatıldılar. Şu anda işlerinde devam ediyorlar. Bolu ve İstanbul'da yaşanan sürecin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nda da yaşanmasını hep beraber istiyor ve bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın yetkililerine, bürokratlarına meclis üyelerine, parti grup sözcülerine be başkan vekillerine seslenen Hüseyin Öz, "Yeniden çağrıda bulunuyoruz. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın iş yerlerinde çalışan, Antalya'ya hizmet eden, emeğiyle ve alın teriyle hizmet eden arkadaşlarımızın toplu iş sözleşmesinin imzalanmasını, onların huzur içinde çalışmalarını ve Antalya'ya büyük aşkla hizmet etmesini istiyoruz" sözlerine ekledi. - ANTALYA

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesi önündeki grev, 445 gündür devam ediyor - Son Dakika

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