Antalya Film Forum Ödülleri Sahiplerini Buldu

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla gerçekleşen 59. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin ortak yapım marketi ve proje geliştirme platformu Antalya Film Forum'un ödülleri Damla Sönmez'in sunduğu Ödül Töreni'nde açıklandı.

Armağan Lale ve Pınar Evrenosoğlu ortak direktörlüğünde 2 Ekim'de başlayan Antalya Film Forum'da bu yıl beş bölümde 15 proje destek aldı; 610 bin TL değerinde maddi ödülün yanı sıra aralarında yüksek değerde post prodüksiyon ödüllerinin de bulunduğu ayni destekler de sahiplerini buldu.

Antalya Film Forum'da toplam 27 proje Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu, Belgesel Work-in-Progress Platformu, Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu ve Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu kategorilerinde yarıştı.

"İSKELETİN TÜRKÜSÜ" VE 'GÜVE'YE 40'AR BİN TL ÖDÜL

Dokuz projenin yarıştığı Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu'nda, Antonio Saura, Selin Vatansever Tezcan ve Teresa Hoefert de Turégano'dan oluşan jüri, iki projeye toplam 80 bin TL tutarındaki Uzun Metraj Kurmaca Pitching Platformu Ödülü'nü verdi. Murat Uğurlu'nun yönettiği, Büke Akşehirli'nin yapımcısı olduğu "İskeletin Türküsü" ve yönetmenliği Aslı Akdağ'a, yapımcılığı Bilal Bağcı'ya ait "Güve" adlı projelerin her biri 40 bin TL para ödülü kazanırken; Ziya Demirel'in yönettiği, Anna Maria Aslanoğlu'nun yapımcılığındaki "Kara Şimşek 3: Mavi Okyanus" adlı proje, Film Standartları Post-Prodüksiyon Ödülü'nü kazandı. Tunç Şahin'in yönetmenliğini üstlendiği, yapımcılığını Aslı Filiz ve Ersan Çongar'ın paylaştığı "8. Kat" projesi Filmarka Ekipman Desteği Ödülü'ne layık görüldü.

KURMACA WORK-İN-PROGRESS KAZANANLARI "YURT" VE "YENİ ŞAFAK SOLARKEN"

Çekimleri tamamlanmak üzere olan ya da post-prodüksiyon aşamasındaki projelerin desteklendiği Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda ise beş proje yarıştı. Anna Hoffmann, Dilek Aydın ve Nathalie Jeung'dan oluşan jüri; Nehir Tuna'nın yönettiği Tanay Abbasoğlu ve Dorothe Beinemeier'ın yapımcısı olduğu "Yurt" projesine, 80 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Ödülü'nü ve Gürcan Keltek'in yönettiği, Arda Çiltepe'nin yapımcılığını üstlendiği "Yeni Şafak Solarken" projesine, 40 bin TL değerindeki Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Jüri Özel Ödülü'nü verdi. Başka Sinema Dağıtım ve Promosyon Ödülü yönetmenliğini Selman Nacar'ın, yapımcılığını Burak Çevik ve Diloy Gülün'ün yaptığı "Tereddüt Çizgisi" adlı projeye verildi.

TRT'DEN 80 BİN TL ÖDÜL

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT) bu yıl, bağımsız sinemaya desteğini 80 bin TL değerindeki TRT Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu Ödülü ile sürdürüyor. TRT Sinema Müdürü Faruk Güven'in açıkladığı ödülde, Uzun Metraj Kurmaca Work-in-Progress Platformu'nda yarışan, Filiz Kuka'nın yönetmenliğini yaptığı ve yapımcılığını Seçkin Akyıldız ile paylaştığı "Yüzleşme" adlı projeye 80 bin TL destek sunuldu.

BELGESEL SİNEMAYA 80 BİN TL DESTEK

Antalya Film Forum'un Belgesel Work-in-Progress Platformu'nda 5 proje yarıştı. Aurélien Marsais, Charlotte Reekers ve Zeynep Güzel'den oluşan jürinin değerlendirmesi sonucu Etna Özbek'in yönettiği, yapımcılığını Burak Karamete'nin yaptığı "Basit Bir Yer" adlı proje 40 bin TL ve Melis Birder'in yönettiği ve yapımcılığını Nesra Gürbüz ile paylaştığı "Başka Bir Yer" adlı proje 40 bin TL değerinde olmak üzere toplam 80 bin TL değerindeki Belgesel Work-in-Progress Ödülleri'ni aldılar. "Basit Bir Yer" aynı zamanda Başka Sinema Dağıtım Ödülü'nü de kazandı. Canberk Emre İpek'in yönettiği, yapımcılığını Merve Tohum ve Alican Acar'ın paylaştığı "Trapped Zone'da 61 Dakika" adlı proje Documentary Association of Europe (DAE) Teşvik Ödülü'nü, Berke Baş'ın yönettiği, yapımcılığını Enis Köstepen'in yaptığı "Daimi Arama" projesi Film Standartları Renk Düzenleme Ödülü'nü kazandı. "Başka Bir Yer" aynı zamanda Postbıyık Ses Post-Prodüksiyon Ödülü'ne de layık görüldü.

DİZİ/KISA DİZİ PİTCHİNG PLATFORMU ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Dizi/Kısa Dizi Pitching Platformu'nda 5 proje yarıştı. Bu projeleri; Julia Schulte, Leticia Godinho ve Yamaç Okur'dan oluşan jüri değerlendirdi. Yaratıcılığını Tilbe Cana İnan ve Kubilay Kara'nın paylaştığı, yapımcılığını Yelin Mckay'in yaptığı "İyi Aile Kızı", 100 bin TL tutarındaki Netflix Grow Creative Proje Geliştirme Desteği Ödülü'nü ve Netflix Türkiye Dizi Projesi Geliştirme Atölyesi'ne katılım hakkı kazandı. Color Up Renk Düzenleme Ödülü ise yaratıcılığı Erinç Durlanık ve Yusuf Onur Aydın'a, yönetmenliği Erinç Durlanık'a, yapımcılığı Ceren Özkanlı Samlı ve Elif Nur Kayalar'a ait "Ev Arkadaşım Zek" adlı projeye verildi.

SÜMER TİLMAÇ ANTALYA FİLM DESTEK FONU ÖDÜLÜ "KUDUZ" FİLMİNE VERİLDİ

Antalya'da film çekmeyi teşvik eden ve usta oyuncu Sümer Tilmaç'ın anısına verilen Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu için bu yıl 3 proje yarıştı. Deniz Akçay, Uygar Şirin ve Zeynep Koray'dan oluşan jüri, 150 bin TL tutarındaki Sümer Tilmaç Antalya Film Destek Fonu Pitching Platformu Ödülü'nü ve Fono Film Post Prodüksiyon Ödülü'nü, Arzu Şenses Öner'in yapımcısı, Abdurrahman Öner'in yönetmeni ve senaristi olduğu "Kuduz" adlı film projesine verdi.