Antalya Büyükşehir Belediyesi Türk bayrağı dağıttı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılı dolayısıyla kentteki vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında 23 Nisan coşkusunu evlerinde yaşayacak çocuklar ve vatandaşlar için ev ev gezerek Türk bayrağı dağıttı.

Kentin meydanları da süslenerek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na hazırlandı.

Gezici otobüs üstünden konser

Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Orkestrası da hafta sonu Antalya sokaklarında gezici otobüs üzerinden konser verdi.

İki günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle boşalan sokakları dolaşan orkestranın konseri vatandaşlara moral oldu.

Antalyalılar da evlerinin balkon ve pencerelerinden çalınan eserlere eşlik etti.