Antalya'nın Elmalı ilçesinde çiftçilerin elinde kalan elmalar Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak halka dağıtılıyor.
Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Kepez ve Alanya'da toplamda 6 buçuk ton elma vatandaşlara dağıtıldı.
Yaklaşık üçer kiloluk poşetlerle ücretsiz olarak gerçekleştirilen elma dağıtımına büyük ilgi gösterildi.
Dağıtımların Ramazan ayı boyunca devam edeceği bildirildi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Antalya Büyükşehir Belediyesi üreticiden aldığı elmaları ücretsiz dağıtıyor - Son Dakika