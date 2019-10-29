Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine dev Atatürk heykeli
Son Dakika Genel Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine dev Atatürk heykeli

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine dev Atatürk heykeli

39 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine dev Atatürk heykeli Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 4 ayda yapımı tamamlanan 5 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli belediye yerleşkesine dikildiANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi girişine 5 metre yüksekliğinde dev Atatürk heykeli dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine dev Atatürk heykeli

Başkan Muhittin Böcek'in talimatıyla 4 ayda yapımı tamamlanan 5 metre yüksekliğindeki Atatürk heykeli belediye yerleşkesine dikildi

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi girişine 5 metre yüksekliğinde dev Atatürk heykeli dikildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in talimatıyla 4 ay önce yapımına başlanılan 5 metre yüksekliğindeki bronz Atatürk heykelinin yapımı tamamlandı. Belediye binası girişindeki alanda büst üzerine yerleştirilen sivil görünümlü ve elinde fötr bulunan dev Atatürk heykelini inceleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyetin kuruluşunun 96'ncı yıl dönümünde rahmetle andığını belirtti. 28 Ekim'in önemli bir gün olduğunu hatırlatan Başkan Böcek, "Atatürk'ün 'Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz' dediği önemli bir gündeyiz. Belediye binası önünde 5 metrelik bu anıtı tamamladık. Cumhuriyetimize hep birlikte sahip çıkacağız. Atatürk'ün yolunda ilerlemeye devam edeceğiz" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi yerleşkesine dev Atatürk heykeli

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Mustafa Kemal Atatürk, Muhittin Böcek, Antalya, Genel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 12:20 Kaynak: İHA
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