Antalya Büyükşehir Belediyesince "Antalya Ulaşım Çalıştayı" yapıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesince 'Antalya Ulaşım Çalıştayı' yapıldı - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesince "Antalya Ulaşım Çalıştayı" yapıldı

17 dakika önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için "Antalya Ulaşım Çalıştayı" düzenledi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince

Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent içi ulaşım sorunlarına kalıcı ve sürdürülebilir çözümler getirmek için "Antalya Ulaşım Çalıştayı" düzenledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, belediyede düzenlenen çalıştayda yaptığı konuşmada, çalıştayın ulaşımın ana planı başta olmak üzere yapacakları çalışmalara önemli katkılar sunacağını belirtti.

Antalya'nın her yıl nüfusunun yaklaşık 10 katı kadar, turiste ev sahipliği yaptığını vurgulayan Böcek, "Antalya'da yerli ve yabancı turistlerle birlikte yaklaşık 25 milyon insana hizmet vermeye çalışıyoruz. Ortak akılla yönetmeye çalıştığımız kentimizde paydaşlarla birlikte çözüm üretmeye çabaladığımız konular arasında ulaşım son derece önemli bir yere sahip." dedi.

Ulaşım Master Planı'nın daha önce 7 ilçede olduğunu, bu sayıyı 19 ilçeye çıkardıklarını anlatan Böcek, çalıştay sonuçlarının ulaşıma ve Antalya'ya hayırlı olmasını diledi.

Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Ceylan ise gelişmiş bir ülkenin fakir insanların araba kullandığı değil, zengin insanların toplu taşıma kullandığı yerler olduğunu dile getirdi.

Antalya'nın toplu taşıma ve servis kullanımı açısından iyi bir noktada olduğunu vurgulayan Ceylan, "Antalya'da yaya oranı yüzde 30, eğer Antalya'da toplu ulaşım kullanımı iyi yönetilebilirse rakamlar daha iyi olur. Bunu iyi korumak ve düşüş eğilimine geçirmemek gerek." diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Genel Müdürü Deniz Filiz de, Antalya'da tramvay ve otobüsle günde 410 bin yolcu taşındığını belirtti.

Filiz, bu rakamı yükseltmek için çalıştaydan çıkacak görüş ve önerilerin yol gösterici olacağını vurguladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 07:52 Kaynak: AA
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