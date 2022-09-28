Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika
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Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı

28.09.2022 18:26
Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesince Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, tatbikatta senaryo gereği deprem anonsu yapılarak vatandaşlar ve otogar çalışanları acil toplanma yerlerine yönlendirildi.

Bina içinde vatandaşların kaldığının tespit edilmesi üzerine itfaiye personeli içeride kalanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

İtfaiye Daire Başkanlığı Afet Koordinasyon Şube Müdürü Şahap Engin Deniz, deprem anında paniğe kapılmadan toplanma alanına geçilmesi ya da çök, kapan, tutun hareketiyle depremin bitmesini beklenmesi gerektiğini belirtti.

Antalya Ulaşım AŞ Terminaller Müdürü Erdal Dinçdemir, görevlilerin aldıkları eğitimleri tatbikatta başarıyla uyguladıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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