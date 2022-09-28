Bina içinde vatandaşların kaldığının tespit edilmesi üzerine itfaiye personeli içeride kalanları güvenli bir şekilde tahliye etti.

Belediye'den yapılan açıklamaya göre, tatbikatta senaryo gereği deprem anonsu yapılarak vatandaşlar ve otogar çalışanları acil toplanma yerlerine yönlendirildi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Antalya Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde deprem tatbikatı yapıldı - Son Dakika

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