Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi - Son Dakika
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Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi

30.07.2022 12:03
Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yaptırılan durak, öğrenciler tarafından boyanarak renklendirildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesince Serik ilçesine bağlı Etler Mahallesi'nde yaptırılan durak, öğrenciler tarafından boyanarak renklendirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin talebi doğrultusunda mahallede daha önce derme çatma haldeki durak, yenilendi. Daha korunaklı bir hale getirilen durak, öğrenciler tarafından da çeşitli çiçek desenleriyle boyandı.

Büyükşehir Belediyesince temin edilen sprey boyalarla, çocuklar durağı hayal dünyalarındaki figürleri çizdi.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi - Son Dakika
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