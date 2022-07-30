Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin talebi doğrultusunda mahallede daha önce derme çatma haldeki durak, yenilendi. Daha korunaklı bir hale getirilen durak, öğrenciler tarafından da çeşitli çiçek desenleriyle boyandı.

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Kaynak: AA

Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Serik'te eski durak hem yenilendi, hem çocuklar tarafından renklendirildi - Son Dakika

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