Antalya Büyükşehir Belediyesindeki "yetki" tartışması - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesindeki "yetki" tartışması

17.11.2020 13:23
Antalya Büyükşehir Belediyesindeki

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilinin değiştirilmesine ilişkin yaşanan "yetki" tartışmasında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde başkanvekilinin değiştirilmesine ilişkin yaşanan "yetki" tartışmasında hukuki sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, büyükşehir belediyesinde, 13 Kasım Cuma günü başlayan ve Türkiye belediyecilik tarihinde eşi benzeri görülmemiş olaylar silsilesini ibretle ve şaşkınlıkla izlediklerini belirtti.

Elektronik imzalı yazı ile başkanvekilliğinde Mehmet Hacıarifoğlu'nun görevine son verildiği, başkanvekilliğini 23 Kasım'a kadar meclis üyesi Oktay Başaran, bu tarihten sonra ise Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek dönünceye kadar meclis üyesi Büşra Dirgen Özdemir'in yürüteceğinin ilan edildiğini hatırlatan Taş, daha sonraki süreçte ise Hacıarifoğlu'nun görevini devam ettiğini, Muhittin Böcek imzalı yazının ise sahte olduğunu bildirdiğini anımsattı.

Diğer taraftan meclis üyesi Büşra Dirgen Özdemir'in de Böcek'in yetkisini kullanarak böyle bir tasarrufta bulunduğu ve kendisinin de 23 Kasım'dan sonra koltuğa oturacağı yönünde açıklamalarda bulunduğunu belirten Taş, tartışmalara İçişleri Bakanlığından gelen yazının son noktayı koyduğunu kaydetti.

"Belge sahte mi, hukuki süreç başlatıldı mı?"

Bu yaşananların herkesin başını döndürdüğünü aktaran Taş, belediye yönetimine yaşananlarla ilgili şu soruları yöneltti:

"Söz konusu vekil değiştirme belgesi, Hacıarifoğlu'nun iddia ettiği gibi sahte midir? Sahteyse sorumlular hakkında idari soruşturmaya ve/veya herhangi bir suç duyurusuna konu edilmiş midir? Söz konusu evrak sahte değilse, Muhittin Böcek'in bilgisi dahilinde imzalanmışsa, İçişleri Bakanlığı görüşü doğrultusunda yetkisiz olarak tesis edilen idari işlemin iptali hakkında Hacıarifoğlu ve büyükşehir belediye yönetimi tarafından idari yargıya başvurulmuş mudur? Bu iki sorunun cevabı hayati önem taşımaktadır."

Ayrıca bugünkü meclis toplantısına da kimin başkanlık yapacağını soran Taş, mecliste Büyükşehir Belediyesi ile 19 ilçe belediyesinin 2021 bütçesinin görüşüleceğini bildirdi.

"Hukuki sürecin takipçisiyiz"

Yetkisi hukuken tartışmalı bir başkanvekili tarafından yönetilecek meclisin, kararları bakımından da hukuken tartışılır duruma düşeceğini belirten Taş, "Şehir hizmet beklerken, hayata tutunmaya çalışan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımıza en büyük desteğimiz, el birliğiyle şehre onun yokluğunu hissettirmemek olacaktır. Görüyoruz ki, bu sorumluluğu öncelikle taşıması gereken Büyükşehrin CHP'li meclis üyeleri ile Büyükşehir bürokratları, bunları bir kenara bırakmış koltuk kavgalarıyla birbirine düşmüştür. Ortada yaşanan, kelimenin tam anlamıyla bir dram komedisidir. Bu kısır çekişmeler CHP'nin genlerinde vardır." ifadelerini kullandı.

CHP ve Büyükşehir Belediye yönetiminin "Biz bu işleri aramızda konuştuk, anlaştık" tarzı anlayışları bir kenara bırakmasını ve işi devlet yönetiminin gerektirdiği ciddiyetle hukuki bir zeminde ele alması gerektiğinin altını çizen Taş, teşkilat ve meclis üyeleri ile sürecin takipçisi olacaklarını bildirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, AK Parti, Antalya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesindeki 'yetki' tartışması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika! Gri kategoride aranan PKK'lı terörist İrfan Akcan öldürüldü Son Dakika! Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Arda Turan koronavirüse yakalandı Bir Başkadır dizisinin başrol oyuncusu Öykü Karayel'den rolü hakkında samimi itiraflar ABD'nin köklü bankası dolar için rapor hazırladı: Yüzde 20 değer kaybedecek Özcan Deniz, evinden taşınmadığı gerekçesiyle eski eşi Feyza Aktan'a ihbarname gönderdi Koronavirüs tedbirleri kapsamında bankalar yeni mesai saati düzenlemesine geçti İpek böcekçiliğiyle uğraşan vatandaşlar, 1 kutu kozadan asgari ücret kadar para kazanıyor Son Dakika! İBB, korona tedbirleri kapsamında İSMEK, belediyeye ait spor salonları, kültür merkezleri ve tiyatro salonlarını kapatıyor
Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı Dağlık Karabağ yenilgisini hazmedemeyen Ermeniler meclisi basmıştı! O geceye ait yeni görüntüler ortaya çıktı         
13:16
New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi New York Times'dan bomba iddia: Trump giderayak İran'ın nükleer tesisine saldırmak istedi         
12:29
Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı Damadın arabaya yazdırdığı yazı gelini de şaşkına uğrattı         
11:56
Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir Bahçeli, terör örgütü sembolünün kullanıldığı iddia edilen park üzerinden CHP'ye yüklendi: Burunlarından fitil fitil getirilmelidir         
11:36
Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi Bolivya'dan korkutan haber! İnsandan insana bulaşan yeni bir virüs tespit edildi         
11:18
"İstanbul'da korona hastaları sedyede bekletiliyor" diye paylaştılar, gerçek çok başka çıktı         
10:58
Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti Cinnet geçiren kadın dehşet saçtı! Önce eşini vurdu, ardından intihar etti         
10:38
Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar Türk gençler, Instagram'daki ciddi bir açığı keşfetti! Büyük para ödülü bekliyorlar         
10:33
Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor Bilim Kurulu'nun tavsiye kararları arasında sokağa çıkma kısıtlaması bulunmuyor         
09:49
DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti DSÖ, koronavirüsün kökenini araştırmak için harekete geçti         
09:45
Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti Kamyonetin üstündeki solmuş Türk bayrağını fark eden polis, sürücüye 132 lira ceza kesti         
09:16
Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor Düşten lansmana yolculuk: Rüyasında gördü, 13 bin fidan dikti, 600 ton üretti, şimdi de pekmezini yapıyor         
09:08
Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi Esnafın dövüp yere çarptığı çocuğa devlet kol kanat gerdi         
08:47
Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı Tatil yapmaktan bıkmayan Şeyma Subaşı, jakuzili videosunu paylaştı         
22:07
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret         
19:47
Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı Son Dakika: Emniyet, Kur'an-ı Kerim'e hakaretler yağdıran Youtuber İbrahim Atabey hakkında yasal işlem başlattı         
18:56
Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da Bir grup genç yaşlı adamı darp etti, kadınlar da "Vur vur" diye tempo tuttu         
16:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2020 13:28:20. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Antalya Büyükşehir Belediyesindeki "yetki" tartışması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei