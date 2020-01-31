Antalya Büyükşehir Belediyesinden AP'da Türk bayrağı yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi Yunan milletvekili Ioannis Lagos'un Avrupa Parlamentosundaki (AP) bayrak provokasyonuna karşı toplu ulaşımdaki araçlara Türk bayrağı asarak tepki gösterdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki tüm toplu ulaşım araçlarına Türk Bayrağı asıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek, rengini şehitlerin kanından alan şanlı bayrağı yırtmanın kimsenin haddi olmadığı vurgulandı.

Yunan milletvekilini şiddetle kınadıklarını ifade eden Böcek, "Şanlı bayrağımızla sonsuza kadar gurur duyacağımızı bir kez daha haykırıyorum." dedi.

Antalyalılar da yapılan saldırıya tepki göstererek, toplu ulaşım araçlarının Türk Bayraklarıyla

donatılmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.