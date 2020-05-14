Antalya Büyükşehir Belediyesinden

Antalya Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evde kalmak zorunda olan veya işini kaybeden vatandaşlarla dayanışmak amacıyla "askıda fatura" uygulaması başlattı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, yaptığı açıklamada, uygulamanın sadece Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) faturalarında geçerli olacağını belirtti.

Belediye tarafından yapılacak sosyal incelemenin ardından uygun görülen başvurulara ait faturaların internet sitesindeki ilgili bölüme yükleneceğini aktaran Böcek, hayırseverlerin burada yer alan ve tutarı dışında bir bilginin görülmediği faturaları ödeyebileceğini kaydetti.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında iki aydır çeşitli çalışmalar yaptıklarını ve ekonomik olarak zor günler geçirenlerin de yanında yer almaya gayret gösterdiklerini anlatan Başkan Böcek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İlk olarak İstanbul Büyükşehir Belediyemizin başlattığı bu uygulama örnek oldu ve biz de

başlattık. Askıda fatura uygulaması başlatarak aylık faturalarını ödemekte zorlanan ihtiyaç sahipleriyle, bu ihtiyaçları onlar adına gidermek isteyen hayırsever vatandaşlarımızı bir araya getiriyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım etmek isteyen yardımsever vatandaşlarımız Antalya Büyükşehir Belediyemizin internet sitesi üzerinden askıya alınan faturalara ulaşarak ödeme yapabilir."

Böcek, askıya çıkan ilk 100 faturayı kendisinin ödeyeceğini bildirdi.