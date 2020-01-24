Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere yatacakları yer temin ederek, mobil kuaförle hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da sokakta yaşamını sürdüren evsizlerin kalacak ortam ihtiyaçları gideriliyor.

Bu kişilerin beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Kış boyunca 110 evsiz Bimekan'da misafir ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil kuaför ekibi de

söz konusu kişilerin saç kesimlerini yapıyor.