Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti - Son Dakika

Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere yatacakları yer temin ederek, mobil kuaförle hizmet veriyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden evsizlere kuaför hizmeti, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere yatacakları yer temin ederek, mobil kuaförle hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalya'da sokakta yaşamını sürdüren evsizlerin kalacak ortam ihtiyaçları gideriliyor.

Bu kişilerin beslenme, barınma, temel sağlık, ilaç, bakım, hijyen ve giyim gibi temel ihtiyaçları karşılanıyor.

Kış boyunca 110 evsiz Bimekan'da misafir ediliyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı mobil kuaför ekibi de

söz konusu kişilerin saç kesimlerini yapıyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 06:22 Kaynak: AA
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