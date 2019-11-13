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Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
8 saat önce
Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 3 kişi hasta yatağına kavuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 3 kişi hasta yatağına kavuştu.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe hizmet birimlerinin ilettiği talepler doğrultusunda Elmalı ve Kumluca ilçelerinde yaşayan üç kişiye hasta yatağı ulaştırdı.
Yataklarına kavuşanlar mutluluklarını dile getirdi.
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