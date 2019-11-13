Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım
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Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım

8 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 3 kişi hasta yatağına kavuştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden ihtiyaç sahiplerine yardım, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle ihtiyaç sahibi 3 kişi hasta yatağına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, ilçe hizmet birimlerinin ilettiği talepler doğrultusunda Elmalı ve Kumluca ilçelerinde yaşayan üç kişiye hasta yatağı ulaştırdı.

Yataklarına kavuşanlar mutluluklarını dile getirdi.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Antalya, Elmalı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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