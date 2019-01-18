Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesi
Başkanı Menderes Türel
, Kaş, Demre
, Finike
ve Kumluca
ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.
Başkan Türel, Kaş'ta yaptığı açıklamada, 426 kilometre yeni içme suyu hattıyla ilçenin kangren haline gelen içme suyu sorununu çözdüklerini bildirildi.
Daha sonra Demre'de vatandaşlarla buluşan Türel, her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Demre Noel
Baba Meydanı'nın Avrupa
'da benzerleri olan bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.
Ardından Finike'ye geçen Türel, halka hizmeti hakka hizmet anlayışıyla
yaptıklarını ifada etti.
Eroğlu Nuri Cami'nin çalışmalarının devam ettiğini belirten Türel, Altuncan Kadınlar Plajı, alt yapı, üst yapı, kültür
hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal kart, ASAT hizmetlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.
Türel, Kumluca ilçesi ziyaretinde ise hayata geçirilen 113 kilometrelik Karaağaç- Belen
içme suyu projesinin ilçenin 50 yıldaki en önemli yatırımı olduğunu kaydetti.
-Büyükşehir'den Saklıkent'e ek sefer
Antalya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrenciler için sömestr boyunca
Saklıkent Kayak Merkezine toplu ulaşımda ek seferler koyulduğunu bildirdi.
-Başkan Türel, lise öğrencileriyle buluştu
Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, lise öğrencileriyle birlikte Land Of Legend's Tema
Park'ta eğlenceli saatler geçirdi.
Türel, lise son sınıfta eğitim gören öğrencilerin üniversite sınav stresini azaltmak adına sosyal aktiviteler düzenledi. Türel, akvaryum gezisi, yunus gösterisi,
tiyatro gösterileri ve Land Of Legend's Tema Park gezileriyle öğrencilere motivasyon sağladı.
Öğrencilerle öz çekim yapan Türel, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarıları için çalıştıklarını söyledi.
Hayatta her şeyin ders çalışmak ve eğlenmek olmadığını vurgulayan Türel, doğru planlama yaparak, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerden de uzak durmamak gerektiğini ifade etti.