Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa

1 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa, System.String[]
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, Kaş, Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde vatandaşlarla buluştu.

Başkan Türel, Kaş'ta yaptığı açıklamada, 426 kilometre yeni içme suyu hattıyla ilçenin kangren haline gelen içme suyu sorununu çözdüklerini bildirildi.

Daha sonra Demre'de vatandaşlarla buluşan Türel, her yıl yüz binlerce turiste ev sahipliği yapan Demre Noel Baba Meydanı'nın Avrupa'da benzerleri olan bir görünüme kavuşturduklarını söyledi.

Ardından Finike'ye geçen Türel, halka hizmeti hakka hizmet anlayışıyla
yaptıklarını ifada etti.

Eroğlu Nuri Cami'nin çalışmalarının devam ettiğini belirten Türel, Altuncan Kadınlar Plajı, alt yapı, üst yapı, kültür
hizmetleri, sosyal hizmetler, sosyal kart, ASAT hizmetlerini gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Türel, Kumluca ilçesi ziyaretinde ise hayata geçirilen 113 kilometrelik Karaağaç- Belen içme suyu projesinin ilçenin 50 yıldaki en önemli yatırımı olduğunu kaydetti.

-Büyükşehir'den Saklıkent'e ek sefer

Antalya Büyükşehir Belediyesi, karne heyecanı yaşayan öğrenciler için sömestr boyunca


Saklıkent Kayak Merkezine toplu ulaşımda ek seferler koyulduğunu bildirdi.

-Başkan Türel, lise öğrencileriyle buluştu

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, lise öğrencileriyle birlikte Land Of Legend's Tema Park'ta eğlenceli saatler geçirdi.

Türel, lise son sınıfta eğitim gören öğrencilerin üniversite sınav stresini azaltmak adına sosyal aktiviteler düzenledi. Türel, akvaryum gezisi, yunus gösterisi,
tiyatro gösterileri ve Land Of Legend's Tema Park gezileriyle öğrencilere motivasyon sağladı.

Öğrencilerle öz çekim yapan Türel, burada yaptığı açıklamada, öğrencilerin başarıları için çalıştıklarını söyledi.

Hayatta her şeyin ders çalışmak ve eğlenmek olmadığını vurgulayan Türel, doğru planlama yaparak, sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerden de uzak durmamak gerektiğini ifade etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 02:43 Kaynak: AA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike, Demre, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hatay'da Sel Alarmı! Havaalanı Araç Trafiğine Kapandı İstanbul'da Sahte Konsolosluk Binası Açıp, 12 Bin Euroya Vatandaşlık Sattılar

Uyuşturucu Ticaretinden Yargılanan Gizem Karaca ve Çağatay Ulusoy'un Davası Yeniden Görülecek Elon Musk'ın Şirketi Tesla Binlerce Kişiyi İşten Çıkaracak
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 15:48:38. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Antalya Büyükşehir Belediyesinden Kısa Kısa
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]